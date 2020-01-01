东风风光：“人民币背后的中国风光”打卡之旅，完成！

看中国的风光，乘东风的风光。东风风光ix7“人民币背后的中国风光”打卡之旅，历时29天，打卡完成！
2019年11月22日，风光ix7从拉萨出发，正式开启打卡之旅。团队成员出现剧烈的高原反应。
一路开过可可西里无人区、格尔木、冬格措纳湖…接近极限的环境，复杂多变的天气，导致第一台无人机坠毁。
行至四川阿坝查理乡，遭遇暴雪，路段事故连发。装好防滑链，风光ix7继续前行…
开往巴郎山的途中，遇到山路塌方，第二台无人机失踪。在一个车轮没有附着力的情况下，风光ix7安全通过。
随后抵达重庆三峡夔门，经过多次勘景，10元的三峡，打卡成功。
又经湖南凤凰，到达桂林漓江。团队下水勘景，反复试验，成功打卡20元的桂林漓江。
风光ix7继续前行，抵达杭州西湖。四天内，团队想尽办法拍摄，第三台无人机牺牲…经证实，1元人民币背后的三潭印月，经过了艺术加工，实景中并不存在，团队只好借助部分P图完成打卡。
继续北上，经连云港，到达5元人民币背后的风光，山东泰山。团队反复勘景，证实5元泰山也经过了艺术合成，实景中并不存在，最终也借助了部分P图完成了打卡。
最后一站，风光ix7到达北京，成功打卡100元人民币。至此，打卡之旅圆满完成！
历时29天，行驶13000公里，跨越15个省市自治区。从零下20度到25度，从海拔5300m到0m……
面对多变的天气、复杂的路况，风光ix7维持了良好的稳定性，助力团队通过了重重考验，圆满完成“人民币背后的中国风光”打卡之旅。
之外创意在此感谢，为#看中国的风光乘东风的风光#，辛苦付出的团队。
还要感谢，插画师欧阳鹏杰、傅淳强、张赟、绿野仙踪的精心创作。
主画面总稿
50元主画面
10元主画面
20元主画面
数英奖案例展示——Z+之外创意
创意单元-平面组-数字类
创意单元-平面组-印刷类
桂林山水
杭州西湖
布达拉宫
山东泰山
三峡夔门
数英奖案例展示——Z+之外创意
创意单元-视频组-短视频类
《“人民币背后的中国风光”打卡之旅》
数英奖案例展示——Z+之外创意
创意单元-视频组-广告片类
技艺单元-视频制作类
《“风光ix7开进人民币”TVC》
数英奖案例展示——Z+之外创意
营销单元-内容营销类
营销单元-整合营销类
《“看中国的风光 乘东风的风光”整合营销战役》
数英奖案例展示——Z+之外创意
营销单元-事件营销类
《风光ix7“开上”广州IFC停机坪事件》
创作人员名单：
郑大明
李泳
马军伟
王芃予
林惠霞
汤强勇
陈佳琪
孙勇
黄家茵
陈国雄
数英奖参赛项目说明——Z+之外创意，全案代理商
【背景与目标】
全域中型SUV，东风风光ix7即将上市。需引爆关注，刺激购买，提升东风“风光”品牌形象。
【洞察与策略】
借势民族自信潮流、中国制造的崛起，以及大好中国风光，引发民族自豪感；展现核心卖点四轮驱动、全域SUV。通过风光品牌与中国风光的关联，强化风光的品牌认知，树立国民品牌形象。
【创意阐述】
1. 事件： 广州车展发布会前一天，东风风光ix7“开上”440米高的广州国际金融中心停机坪。
2. 活动： 车展发布会当天，人民币背后的中国风光打卡之旅启动。
3. 平面： 每打卡一站，完成一张插画。逐一插画再现人民币背后的中国风光。
4. TVC： 全CG动画制作，风光ix7“开进”人民币背后的中国风光。
【结果与影响】
#看中国的风光乘东风的风光#微博话题热度，超越#2019广州国际灯光节#；东风风光品牌影响力与好感度大幅提升。