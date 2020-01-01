东风风光：“人民币背后的中国风光”打卡之旅，完成！

看中国的风光，乘东风的风光。东风风光ix7“人民币背后的中国风光”打卡之旅，历时29天，打卡完成！

2019年11月22日，风光ix7从拉萨出发，正式开启打卡之旅。团队成员出现剧烈的高原反应。

一路开过可可西里无人区、格尔木、冬格措纳湖…接近极限的环境，复杂多变的天气，导致第一台无人机坠毁。

行至四川阿坝查理乡，遭遇暴雪，路段事故连发。装好防滑链，风光ix7继续前行…

开往巴郎山的途中，遇到山路塌方，第二台无人机失踪。在一个车轮没有附着力的情况下，风光ix7安全通过。

随后抵达重庆三峡夔门，经过多次勘景，10元的三峡，打卡成功。

又经湖南凤凰，到达桂林漓江。团队下水勘景，反复试验，成功打卡20元的桂林漓江。

风光ix7继续前行，抵达杭州西湖。四天内，团队想尽办法拍摄，第三台无人机牺牲…经证实，1元人民币背后的三潭印月，经过了艺术加工，实景中并不存在，团队只好借助部分P图完成打卡。

继续北上，经连云港，到达5元人民币背后的风光，山东泰山。团队反复勘景，证实5元泰山也经过了艺术合成，实景中并不存在，最终也借助了部分P图完成了打卡。

最后一站，风光ix7到达北京，成功打卡100元人民币。至此，打卡之旅圆满完成！

历时29天，行驶13000公里，跨越15个省市自治区。从零下20度到25度，从海拔5300m到0m……

面对多变的天气、复杂的路况，风光ix7维持了良好的稳定性，助力团队通过了重重考验，圆满完成“人民币背后的中国风光”打卡之旅。

之外创意在此感谢，为#看中国的风光乘东风的风光#，辛苦付出的团队。

还要感谢，插画师欧阳鹏杰、傅淳强、张赟、绿野仙踪的精心创作。

主画面总稿

50元主画面

10元主画面

20元主画面

数英奖案例展示——Z+之外创意

创意单元-平面组-数字类

创意单元-平面组-印刷类



桂林山水



杭州西湖



布达拉宫



山东泰山



三峡夔门

数英奖案例展示——Z+之外创意

创意单元-视频组-短视频类

《“人民币背后的中国风光”打卡之旅》





数英奖案例展示——Z+之外创意

创意单元-视频组-广告片类

技艺单元-视频制作类

《“风光ix7开进人民币”TVC》

数英奖案例展示——Z+之外创意

营销单元-内容营销类

营销单元-整合营销类

《“看中国的风光 乘东风的风光”整合营销战役》





数英奖案例展示——Z+之外创意

营销单元-事件营销类

《风光ix7“开上”广州IFC停机坪事件》

创作人员名单：

郑大明

李泳

马军伟

王芃予

林惠霞

汤强勇

陈佳琪

孙勇

黄家茵

陈国雄