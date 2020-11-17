菜鸟裹裹双11，治愈你的“嗨购后遗症”

原标题：双11之后，菜鸟裹裹喊你寄寄寄寄寄寄寄

今年的双11，在工具人的基础上，斜杠青年又多了一重身份：尾款人。

双11嗨购收货后，多多少少都会留下一点“后遗症”，寄件需求也因此迎来一个高峰。

（1）不满意的商品，寄退换货；

（2）新宝贝到手后，旧宝贝闲置吃灰，许多人会选择闲置寄卖，回一口血；

（3）买了礼物直接寄，又怕包装不够有心意，重新包装一遍再寄。

针对这些不同的痛点，菜鸟裹裹为用户开了几种不同的处方“药剂”，治愈你的【嗨购后遗症】。

01

【后悔症】<·>【补救要寄】

买的L穿起来像XXS？色差大到闭眼可见？心急下单又㕛叒买重了？后悔不已，快服用【补救要寄】！

02

【缺血症】<·>【回血要寄】

疯狂剁手，家中被闲置霸占？一样的盲盒开到吐血，只能靠吃土补补身子？缺血严重，快服用【回血要寄】！





03

【操心症】<·>【用心要寄】

网购礼物还亲手包装？为朋友凑单全都寄到自己家了？如此操心，快服用【用心要寄】！

04

【忘旧症】<·>【有爱要寄】

“新欢”收货，“旧爱”无人问津？忘旧症发，快服用【有爱要寄】！

05

魔性病毒视频丨在TA的痛点上“狠狠戳一针”

除了海报，菜鸟裹裹“医生”也披（大）褂上阵，用专业+魔性的演绎，为不同【嗨购后遗症患者】听诊。

前方洗脑警告，如有以下症状请及时到【嗨购后遗症】科室就诊。

（看完后我做的第一件事就是打开菜鸟裹裹寄一个快dear）

除了以上这版，还有药剂（要寄）Pro Max版——李雪琴版，化身【嗨购后遗症】科室主任的她，超有“梗”。

06

邓伦助力，打通4大寄件场景

菜鸟裹裹作为阿里巴巴旗下智能寄件APP，搭载双11热点，在用户最需要的几大场景发力，推出首单0元起活动，不管寄退换货、寄闲置、寄礼物、寄捐赠，都可以用菜鸟裹裹解锁快递生活新方式。当你有寄件需求的时候，就上菜鸟裹裹，想寄就寄，寄寄寄寄寄寄寄。