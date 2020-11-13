聚划算：跨次元国漫动画《刘一刀》上线，燃就完事了！

江湖路漫漫，又见面了，各位刀客。

还记得那位叱咤直播江湖的女侠客刘一刀吗？作为聚划算官方优选官的她，以砍价为己任，一刀砍到底，补贴到心里。在上次见面时许下的江湖诺言，承诺给各位刀客的刘一刀国漫动画，不负等待，在11.11高燃上线。

故事要从看似平静的现代都市说起，

闹市里出现了吞噬金钱的妖怪，

行侠仗义的女侠客刘一刀路见不平，

势必将其灭之……

预知剧情走向如何，

先睹为快：

视频《刘一刀》

没有什么魑魅魍魉能逃过刘一刀的火眼金睛，

睁眼之际，她便看见手持镰刀的金钱怪横行人间，

贪婪地吸噬钱财。

刘一刀拔刀而战，腾云飞起，

使出《砍价九式》，刀刀直击金钱怪要害。

刘一刀乘胜追击，刀光剑影之中，

一招绝杀“雷鸣砍”击败金钱怪。

漫天金钱雨撒向人间，

就像聚划算的直播间，百亿补贴砍价到底。

动画结尾处的彩蛋，惊现孙大圣，一个暗藏深意的笑，

难道他与刘一刀有着更多故事？

而其中玄机，把想象空间留给了各位刀客。

武侠风格的刘一刀，在一众国漫IP中踏出一条属于自己的江湖路，在动画上线后，收获了不少网友的喜爱。

《刘一刀》动画让刘一刀的IP形象更加立体生动，而在创作背后，我们与《大圣归来》主美齐帅老师不断探讨修改，从确定国风的调性，到世界观的建立，到一招一式的决斗场景……力求将每一帧画面都做到精益求精。

在国内跨次元IP已经迈出一大步的环境下，刘一刀也将继续前行，在江湖路上，不忘砍价之义。未来，充满无限可能的刘一刀，也会解锁更多惊喜，请各位刀客拭目以待！