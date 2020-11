圣诞节重头戏，John Lewis今年又出了一支神仙广告

每当英国百货John Lewis发布新的圣诞广告时,圣诞就真的不远了。从2007年至今,John Lewis的圣诞广告每年都不曾缺席,今年依旧如期而至。

短片通过一系列平淡又充满爱的日常生活片段,组合成了一个首位完美衔接的传递爱的故事,当小女孩帮小男孩拿下卡在树上的足球时,爱心仿佛被触发了多米诺骨牌效应,在城市的各个角落之间互相传递,环环相扣的情节到最后又回到短片开头的场景,结尾点明主题“Give a little love,together we can make a big difference”。

一个小小的善举就能引发一系列的连锁效应,John Lewis希望通过这个温暖的小故事让人们意识到“a little love”的强大之处,如果每个人都愿意多付出一点点,这个世界将会有很大的不同。

对所有人来说,今年都是一个难过的坎,对John Lewis来说更是如此。作为英国最大的百货公司,John Lewis仅上半年就亏损了6.35亿英镑,目前已经关闭8家百货商店和4家旗下 Waitrose 超市,削减了1390个职位,不久前宣布将对总部职能重组,削减1500个职位。

生活越是艰难,人们越是渴望用美好和温暖来寻求心灵慰藉。于是John Lewis带来了这样一支可爱又温馨的短片。不管是画面还是配乐,每一个细节都非常用心。

视觉方面是今年最大的亮点。与以往单一的呈现形式不同,从真人、手绘、黏土、毛毡到CGI,全片由8位艺术家采用9种不同风格的片段组成,不同画风之间过渡自然衔接巧妙,毫无违和感。

参与制作的创作者中,既有影视、音乐界专业知名人士,也包括多位艺术家和应届毕业生,英国音乐总监奥斯卡·哈德森、曾获奥斯卡提名的法国导演西尔万·乔梅特、韦斯·安德森动画电影《 Isle Of Dogs》首席动画师安迪·根特等多位行业大咖与大学生协作配合,碰撞出了奇妙的创意火花。

片中的BGM则是英国歌手Celeste为此原创的新歌《A Little Love》,慵懒舒缓的声线和轻松柔和的曲调与“爱”的主题和节日气氛非常契合。

创意之外,持续关注慈善公益事业也是John Lewis每年圣诞的重点。今年,John Lewis和旗下连锁超市Waitrose与公益组织Home-Start和FareShare合作,为100,000个有需要的家庭提供资金以及物质方面的帮助。

Give a little love系列圣诞限定周边也在官网以及线下门店同步发售,包括香薰、胸针、马克杯、帆布包、T恤,还有短片中小女孩的同款爱心雨伞,所有周边的利润都将会捐赠给慈善机构。

此外,背景音乐《A Little Love》也是该项目公益事业的一部分。每当有人在在各大音乐平台购买一次该首歌,Celeste和她的唱片公司Polydor都会向慈善机构捐款10便士;John Lewis还发起短信献爱心的公益活动,人们可以通过向70630发送不同的关键词向公益组织捐赠不同金额。

最后给大家分享几个暖心的小彩蛋。

为了呼应今年「Give a little love」的主题,John Lewis还把网站和社交网站logo中的“o”改成了一个小爱心。

疫情期间,John Lewis线下门店多次关闭, 只有Waitrose 超市一直在营业,为人们提供送货上门的服务,这也是短片传递爱心的灵感来源。

短片最后给小女孩贴上爱心贴纸的好心人其实是NHS的医生,借此向疫情期间坚守在第一线的医护人员表示致敬。

看过John Lewis之前圣诞广告的朋友一定非常清楚,圣诞礼物是 John Lewis 广告里每年的核心元素,但是今年,整支短片从头到尾都没有明确提及礼物,反而在不断突出爱心的元素,为大家真正营造出一个童话般的美好世界,言外之意是想告诉人们,爱,才是这个圣诞最好的礼物。

在这个格外寒冷的冬天,让我们对这个世界和身边的人多点善意吧~

文中视频及图片资料来自于John Lewis官网