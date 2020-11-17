打破直男次元壁，钙尔奇挑战UC2后仰

“帅气投篮”一直都是直男最热衷的标志动作，这也侧面印证了篮球作为一项体育运动，所拥有的庞大受众群。而随着生活节奏和压力的加剧，篮球爱好者往往在“我可以”“我装的”两种境地间徘徊：球场上的跳跃和奔跑在激发多巴胺分泌的同时，关节伤病问题也接踵而至。

因为突至的疫情，很多国际体育赛事都被按下了暂停键，长时间的宅家生活让“直男”变成了“宅男”，精神和身体都处于长时间的“待机”状态，自带“养生”标签的青年群体是不会轻易放任这种状态的持续。

带有“强烈求生欲”的TA们对于健康的需求逐渐变得具体，改善身体机能状态的需求也逐渐强烈，由篮球运动突发的“骨与关节问题”也因此得到更多的关注。

“打破直男次元壁”，需要突破原有的产品概念，品牌需要开展更具有针对性的营销活动。进口钙尔奇遇京东超级品牌其合作，重点布局线上平台，抢先植入UC2速效骨胶原产品心智，完成了“骨与关节养护黑科技”的卖点声量引爆。

篮球爱好者齐上阵，抢先种草预热

篮球爱好者通过场景化的抖音小视频，分享因扭伤关节而葛优瘫、防守时被晃倒、进攻时被盖帽等意外状况，进行讲解和疏导，从中软性植入产品信息。

专业健身KOL课程直播，深度关联产品力

京东站内合作运动KOL开启关节拉伸课程，通过科学、具体的关节养护课程示范正确的养护姿势，从中关联产普，深度沉淀产品力。

话题挑战上线，全民“uc2后仰”

以“张伟”一角成名的演员李佳航是自身的篮球迷，在抖音发起 #挑战UC2后仰# 抖音挑战赛，篮球迷们纷纷出马开始了模仿接力。许久未能过足球瘾的他们拿出专业姿态，挑战UC2后仰投篮动作，居家过足篮球瘾。