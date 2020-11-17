菜鸟裹裹对症下“要寄”，魔性歌来袭

双十一过后，购物的战场从淘宝、天猫等电商平台，转移到快递物流上。正如今年双十一电商平台要提出自己的宣传理念“1起挺你”一样，菜鸟裹裹在双十一过后也提出了“想寄就寄”的品牌口号。

围绕“想寄就寄”，菜鸟裹裹找到有门互动和至幻蘑菇一起，创作出以#嗨购之后 必有一寄#的魔性宣传视频。把消费者的“购物后遗症”设置在一个医馆里展开，人们带着各种疑难杂症过来，医师针对问题下药剂（要寄），并且在视频中用闲置篇、换货篇、礼物篇来展开描述双十一的“嗨够后遗症”的具体状况。

# 嗨购之后，必有一寄 #

魔性“要寄”歌来袭！是什么让TA原地鬼畜？

片子统一医馆看诊的风格，给每一个购物后困扰分别起了“嗨购忘旧症”“嗨购后遗症”“嗨购操心症”的症状名字，并且玩起了谐音梗，医师对症下的药剂其实就是“嗨购”后“要寄”的解决办法，闲置要寄，补救要寄，用心要寄，把旧物、不合适的商品、送人的礼物通通寄出去，想寄就寄。

除了TVC外，菜鸟裹裹还制作海报，把对症下药的创意延伸，提出了生活中“操心”“缺钱”等各种症状，并提出了“礼物转寄”“闲置变现”等针对性的“药剂”，且把药剂直接画在海报上，让人直观感受“药剂”创意。

回血要寄

用心要寄

补救要寄

有爱要寄

线上传播时，在微博发起#嗨购之后 必有一寄#话题，通过视频与海报的传播让话题爆发。同时，菜鸟与包括邓伦在内的多个微博大 V 联合，发起粉丝互动，持续推动话题活动，短短几小时话题阅读量破亿。

用心要寄、有爱要寄、补救要寄、回血要寄，用菜鸟裹裹不止能寄礼物，还能寄公益、寄闲置、寄退换，让我的快递，想寄就寄。快和本裹一起在嗨购之后，快乐一寄吧！