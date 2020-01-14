雪佛兰：向生活，秀一秀肌肉

原标题：雪佛兰SUV家族：我们用这条硬核广告，回击獠牙毕露的2020

2020是不平凡的一年，让大家都感慨“生活不易”。但在这期间，我们也看到更多的人，保持着迎难的斗志。在他们眼中，世界以痛来吻。回击，就是最好的答案。

正是基于此洞察，雪佛兰聚焦不同身份的人物故事，拍摄了一支SUV家族影片——向生活，秀一秀肌肉。没有硬性产品植入，而是以人物为线索，让情节与情感层层深入，在带给观众震撼的同时，将硬核SUV的力量感带出，从而引发共鸣。

谁才是生活的强者？



01

是被风沙肆虐、被乌云笼罩

向着飓风逼近的摄影师？

02

是陷入冲击区忍受剧痛，

马上起身，继续战斗的女拳击手？

03

是永远不知道下一道浪上有什么，

以勇气起航的女冲浪手？

04

是再次从马上跌落，

摔掉门牙，却继续微笑的年轻人？

05

是为定格一张照片，浸泡在深水区，

却等来鳄鱼问候的摄影师？

06

是接受来自父亲的考验，

经受暴雨洗礼的孩子？

视频中一个个振奋人心的故事，看似离我们遥远，但影片中人物所感受的否定、努力、恐惧、勇气，却与我们当下很多时候的内心感受是一样的。我们或许都曾被生活击退，却从未被击倒。这是他们的故事，却也是你我的故事。谁才是生活的强者？或许正是每个向生活秀一秀肌肉的你！

品牌是故事的道具， 故事是品牌的表达

视频文案

给那些不服的人 给那些也许并不强壮，却很强大的人 给那些用笑迎击难的人 给那些向生活 秀出肌肉的人

值得一提的是，片中这段文案，精简克制却又极具张力。几句话直击心坎，让观众在看完之后多一份思考，同时潜移默化地将关于“强大”“硬核”等雪佛兰SUV形象深植大众心中。

2020的考验还在继续，处于不确定状态下的人们，亟需坚定向前的能量。而这样的一支影片成为了雪佛兰与用户最好的沟通点。影片上线短短几天，就在多个社群引发用户自传播。从不少网友的真实评论中，我们也能感受到这支影片的感染力。

来自主创团队，上海麦肯光明广告有限公司的创意群总监苏同涛表示：“我们听了太多关于2020年的艰难，也见了很多艰难后的奋起和拼搏，所以希望把这条片送给那些不放弃、不服输的普通人，这也是雪佛兰想向社会传递的精神价值。”

在镜头背后，秀出肌肉的人

为了能将一支高质量的影片呈现在观众面前，整个制作团队日夜辗转几万公里，历经6个城市，9个拍摄日，面对紧迫的交片时间，从导演、摄影、航拍、剪辑到配乐，每个人都借机向生活秀出肌肉！

细心的观众能注意到，影片在道具场景的搭建上，也用心十足。摄制组为了还原美国公路的视觉元素，提前抵达西北“无人区”，精心营造纯正的美式场景，只为带来更生动的演绎。

品牌与产品的实力，秀肌肉的底气

影片最让人难忘的镜头：车子在驰骋沙漠，以钢铁之躯一路冲破层层阻碍。未做任何加固措施车身，落地依旧驾驶自如。性能与车身安全性相当震撼。作为SUV届的创领者，正如雪佛兰始终坚守的信念：品质才是打动消费者的关键。



冲破栅栏



击穿坚硬的广告牌

在影片结尾，一句“雪佛兰纯粹硬核SUV 创领SUV85年”，更是引申回品牌的成长经历。其实，从2005年进入中国至今，雪佛兰已经走过了15个年头。作为通用汽车旗下的明星品牌，雪佛兰一直是运动、年轻、力量的代名词。

在未来，雪佛兰品牌将与更多强者同行，鼓舞人们对生活保持斗志，继续向生活，秀一秀肌肉！