腾讯招聘：你在忙些什么？

毕业后第一份工作如何选择？是要成熟大厂还是初创公司，必须进入热门行业或者核心业务吗？专业和求职的岗位不对口怎么办……一年求职旺季即将进入尾声，但鹅厂全新推出的海外留学生精英实习项目正如火如荼地展开。

今年是腾讯成立第22周年，也是腾讯深入To B业务的第10年。从2010年的开放平台长出一朵云，到“互联网+”深入各行各业、To B业务遍地开花，再到2018年，云与智慧产业事业群（CSIG）成立、落地产业互联网战略，腾讯不断深入到企业级服务市场，披坚执锐。

为此，近日腾讯招聘以我们回家时母亲常念叨的一句话“在忙些什么”为切口，通过自白的口吻向家人、以及在电脑端这一头的社会大众剖白：在腾讯工作的职场人每天都忙些什么，以及腾讯的产品给人们生活带来了哪些变化。

妈妈问我：

在忙些什么？

我想了一下

似乎从未清楚地向她解释过

我的工作，与我的生活

我在忙些什么？

01、十分忙碌，为十分美好

忙着让老爸

看上更多他喜欢的电影

忙着帮侄子

解决在家上课的问题

忙着帮街角的阿姨省下点时间

好让她一天，能多卖出几碗面

忙着帮小哥舒缓一些压力

打完排位，再为生活走位

忙着帮发小办好他的公司

年轻时他顽皮

如今却为未来发展谋划大志

忙着让你在嘈杂之中

能随时从一本书里，得到指引

忙着记录一些臭美的时刻，成长的时刻

未来回看时必定会嘴角上扬的时刻

忙着教电视、空调、冰箱

能听懂人话

忙着做一些在曾经的科幻片里

让人瞠目结舌的东西

忙着帮远方的朋友

用更智慧的方式，获得生活的红利

忙着让渴望走出去的人

更好地走出去

忙着让渴望走出去的人

更好地走出去

02、努力生活着，便是生活者

为所用值得用心去过的生活

助一把力

就是我们日复一日

渴望做好的事

那些动人的闪光

是我的航向

为万千生活的可爱一面

妈妈在问我：在忙些什么？

忙着实现一些愿望，忙着越变越好