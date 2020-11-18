涨芝士啦官宣最新代言人许魏洲！

涨涨涨涨，涨芝士啦！

涨芝士啦品牌，从上市销量便疯狂增长，创造“涨芝士啦”两年大卖10亿包的纪录。君乐宝“涨芝士啦”芝士酸奶自进入市场以来，目标清晰剑指品类领导地位——芝士酸奶就是涨芝士啦。

通过策略上的清晰目标——品类领导地位，不断强化产品硬实力，在传播策略上做好配称，涨芝士啦三年来的疯狂增长，以全国销量领先为佐证，建立品类领导品牌形象。

总结下来，涨芝士啦能够全国销量领先的核心原因有三点：



一、产品硬实力

君乐宝在产品方面投入大量资源，突破产品品类，刷新品质标准“10斤鲜奶提炼1斤芝士”，所以酸奶加入芝士，营养价值特别高。又加入自有专利菌种副干酪乳杆菌N1115，以更好的营养为消费者带来更健康的芝士酸奶。

二、开创新品类

为何君乐宝要定义芝士酸奶品类？定义新品类就有机会主导这个品类，更有机会成为品类中的销量佼佼者，近两年芝士特别风靡，为芝士酸奶成为单独品类造就良好市场环境。目前中国的乳品市场提升空间很大，又一次加强了涨芝士啦开创新品类的可能性，所以涨芝士啦要定义芝士酸奶品类，并主导芝士酸奶品类强势发展，才能为全国销量领先打下基础。

三、传播配称

在广告视角如何展现涨芝士啦的不同？在战略层面已经有明确的市场目标，涨芝士啦瞄准芝士酸奶领导品牌，产品力方面投入资源，加大研发，自有专利让产品的技术数据 、口感都有所不同，重量级传播配称，所以销量数据才能遥遥领先。1.产品硬实力由君乐宝企业内部完成。2.品牌定位由品牌战略布局指引。3.传播配称由国内领先的本土广告公司，汉狮影视广告传媒进行创意与制作。可谓是每个环节重金投入，最终才有可能成就全国销量领先。

在消费品如此丰富的今天，酒香不怕巷子深已经成为过去式，必须准确且有吸引力地传播出产品的好，才能再次拉动消费者购买，传播策略就成为更重要的战略配称。

2020年涨芝士啦最新TVC，开篇文案以“涨芝士啦有何不同？”引入主题，视觉上以代言人许魏洲探索芝士洞为核心视觉，强化喝到涨芝士啦后的不同感受。

“真的很好喝”，将“涨芝士啦的好喝视觉化”与消费者想喝“好喝的芝士酸奶的欲望”关联，视觉上代言人许魏洲身后芝士块爆裂成芝士酸奶，再次关联“享受涨芝士啦就是享受芝士酸奶”，这也是汉狮最擅长的方法论——心智链接的经典实践。

代言人许魏洲放松的坐在芝士块上享受着芝士酸奶带来的愉悦享受，快切的涨芝士啦逐渐爆满屏幕，将销量领先的定位视觉化，最终辅以代言人许魏洲的回马枪，再次强调涨芝士啦的品牌名，层层递进，不断强化涨芝士啦有何不同——“好喝、芝士多、销量领先”。

广告视频

在仅仅15s的广告中涨芝士啦的品牌名重复出现4次。无论消费者从哪一秒开始看起，两到三秒内都能看到涨芝士啦的品牌名，从而避免看了广告，却不知道是什么品牌。最终给出统领性的答案：芝士酸奶就是涨芝士啦。

占据品类领导品牌三把刀：产品硬实力，开创新品类，做好传播配称。尤其在这个传播爆炸的时代，传播配称便不仅仅是有广告胜无广告，所以涨芝士啦品牌才会选用汉狮，连续两年制作重金配称，仅仅上市三年就销量疯涨， 成就全国销量领先的涨芝士啦。

广告花絮视频

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