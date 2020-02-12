70迈双11跨界营销，高频带低频打通“人货场”

今年的双11来得比往年早了一些。李佳琦、薇娅10月21日的预售直播，拉开了2020年双11的序幕。彼时的各大品牌也正式进入了紧张的战斗状态，全力冲刺年度销量。

但是经过12年的发展，双11早已不是简单的打折促销活动。面对越发拥挤且竞争激烈的市场，加之今年受到新冠疫情的影响，为了能够寻求销量上的新增长，品牌方必须在营销方面使出浑身解数，玩出“新花样”。

其实，近些年，社会消费力放缓、用户注意力分散导致流量碎片化加剧、存量市场下需要精细化消费者运营、各大电商平台流量成本增加…这些一个个市场营销难题，一直倒逼品牌需要改变原有的营销思路，拥抱更个性化、精细化的人货场的营销运营，将人（新用户）、货（产品）、场（新场景）进行充分融合，不断在增量与存量的消费者市场中实现增长。

除了常态化的直播带货，今年的品牌方可以做什么、能够做什么？来自小米生态链企业，多年专注于智能车载、智能出行领域的70迈品牌，作为一个新晋品牌，在今年双11期间打破传统营销思维，牵手呷哺呷哺、饿了么、美团，在累计补贴超700万、为广大用户送上“11对味”福利的同时，探索了“人货场”的新玩法和新体验，以高频消费场景，提升低频消费品牌的曝光，并为品牌电商平台导流。

高频带动低频联合营销，打通人、货、场

众所周知，2020伊始，国内爆发了新冠疫情这场黑天鹅事件。紧接着这场疫情，开始蔓延，多国中招，最终演变为全球公共卫生危机。当疫情导致全国进入戒备状态之时，国内很多行业，比如汽车、餐饮，遭遇重创。对于主营业务是记录仪、充气泵、应急电源等智能车载产品的70迈，新车市场的低迷，势必影响了新用户的开拓。所幸，国内疫情上半年就取得了阶段性胜利。餐饮行业逐步恢复到日常，汽车整车也在第三季度迎来了强势反弹，整体恢复到“疫情”水平。

市场的回暖，令人可喜。第四季度自然而然成了今年市场营销最关键的阶段，尤其是一年一度的电商大战双11。以线上电商为主战场的70迈，更是不能错过这一重要营销节点。但是，70迈旗下产品，属于关注低、消费频次低的智能硬件产品，常规市场营销动作能够拓展的新用户是有限的。在这种情况下，70迈需要借势流量大的新场景，吸引新用户。

带着这样的思考，70迈找到了呷哺呷哺品牌，希望以目标人群喜爱的美食为切入点，整合线下门店、饿了么/美团外卖平台，将低频产品引入高频消费场景中，提升曝光，促进转化。呷哺呷哺、饿了么、美团这三个品牌，都属于高频消费者群体品牌，消费者数量巨大，产品消费或者使用频次高，其中不乏70迈的潜在用户，四大品牌跨界联合，不仅扩大了品牌的用户圈层，更是起到了高频拉动低频的效果。

此前，京东曾经提出过“无界零售”的概念，意思就是说“未来的零售场景将是无处不在、无所不联的”。而70迈这次跨界最为重要的一点就是对销售场景的拓展，去充分利用线下、线上的场景。在线上，呷哺呷哺饿了么、美团、官方小程序，11月1日上线了“智趣相投，11对味”的福利活动，只要双十一期间外卖下单，即可有机会抽取70迈智能电动车。70迈，通过线上外卖平台，瞬间获得了大量的曝光。

在线下，70迈在呷哺呷哺门店，设置了互动产品装置、H5小游戏，让等待堂食、正在堂食的消费者，一边吃着火锅，一边玩玩互动游戏赢奖品，在互动之中，加深消费者对于品牌的印象，并通过H5获得优惠券促使消费者进入70迈线上官方旗舰店实现转化下单。

（ H5互动游戏，部分示意）

另外，现场还邀请网红打卡，制作成主题活动快闪视频，通过社交平台进行二次传播。

此次双11，70迈在创新打造新场景的同时，站内为新老用户准备了百万级红包，补贴70迈智能记录仪A800、A500、1S等爆款级产品，其中70迈行车助手低至5折，记录仪1S价格甚至做到了79.5元，部分产品还预定即赠送空气净化器、手机支架等超值礼品。

站外，围绕“买车品，就选70迈”主题，以“双十一百万补贴，5折狂欢”为副标题，通过“省、赠、奖、快”四类导购攻略海报、多角度的4条沙雕搞笑短视频，在微博、微信、抖音等用户粘性高的社交平台传播，不断挖掘新用户，夯实销量基础。

多领域平台跨界营销，品牌与用户双赢

在当前的经济环境下，品牌的联合跨界已经成为市场重要趋势之一，品牌与品牌、品牌与平台的相结合，最大程度的发挥出品牌及平台的优势，形成1+1大于2的效果。各大品牌及平台的用户带来巨大的流量收益，覆盖更广的市场。

对于70迈、呷哺呷哺、饿了么、美团来说，这次跨界联合并不仅仅是带来更多的销售额这么简单，而更多是在更广泛的受众群体里建立了良好口碑。70迈借助呷哺呷哺、饿了么、美团，品牌和产品曝光量达到950W+，为挖掘出更多的新场景用户提供了可能性；呷哺呷哺则通过70迈线上的优惠礼品、线下的互动产品装置、H5小游戏，让前去消费的食客有了更有趣的消费体验；饿了么、美团两大外卖平台，也实现了平台新鲜玩法，有利于提升用户粘性。

在整个活动期间，消费者不再只获得单一的福利，而是将多重福利集于一身，在享受70迈优惠折扣、购买物美价廉智能车载、智能出行产品的同时，又能享受到火锅、饮品及外卖平台的福利，真真切切地得到了实惠。消费者再也不需要单一的去寻找自己所需的产品，而是“一次购物，多重享受”的跨行业网购福利体验。可以说，此次的跨界联合营销，做到了相互借力、彼此成就，让消费者的购物体验耳目一新，提供了更加周到、更有品质的产品与服务。

现如今，在消费者的需求越来越强、要求越来越高的现状下，只有改变自身固有的思维模式，才能赢取用户的喜爱与信任。对于智能车载、智能出行领域的品牌来说，单一靠自身已经很难获得突破，与其他行业、其他品牌强强联手才是上策，通过将各个品牌的优势集中，打通平台与品牌间的壁垒，为消费者购物提供更多的可能性，也为消费者提供质高价低的产品，争取多方都获得最大化的收益。

今年70迈双11的多品牌跨界联合，将火锅受众引流到智能车载、智能出行受众群中，并把品牌知名度打入到外卖用户中去，极大的为品牌和产品带了大流量的曝光，也为消费转化带来了契机。这是70迈在新零售新业态一次勇敢的探索，也为后续的创意营销开了个好头，更为其他初创品牌做出了一个值得借鉴的案例。未来期待，一个成立于2016年的新生品牌——70迈，在营销活动中还将继续探寻新的可能，跨界只是第一步，在未来的智能车载、智能出行市场中，将来会有更具创新性的营销策略，能够积极探索行业营销新业态。