凯迪拉克×刘雯：改善环境是一种时尚的生活态度

原标题：VOGUE x 刘雯 x Cadillac by Episode Films

5月20日，上汽通用汽车凯迪拉克品牌联合来自纽约的时尚潮牌Opening Ceremony首推“G7绿”系列单品。 同时，凯迪拉克品牌也宣布国际超模刘雯担任“守护G7公路生态保护工程”2019年度公益推广大使。此前，刘雯已来到京新高速公路G7沿线与中国绿化基金会、凯迪拉克品牌一起参与春种，为“守护G7”贡献力量。

一直以来，凯迪拉克品牌积极投入到公益事业中，自2018年起联合中华环境保护基金会与中国绿化基金会，携手经销商共同发起了守护G7公益项目——“驭”沙计划与小胡杨计划，在沿线新疆阿拉尔、奇台、内蒙古额济纳等地区种植胡杨、柽柳、花棒等十余种植物。2019年春种已种植超过30万株苗木，并计划在5月与9月完成38万株苗木的种植。2019年3月12日植树节，凯迪拉克品牌与彩通色彩研究所（Pantone Color Institute）共同发布了“G7 Green” （G7绿），作为定制的专属色彩。

此次，凯迪拉克与 Opening Ceremony共同推出的联名款共有三个单品，都以“G7绿”为主色系，包括卫衣、T恤与帽子。Opening Ceremony两位品牌主理人Carol Lim和Humberto Leon将勇敢的公益故事和植物元素融入创意，生成了符号性的胡杨树迷彩图案。

两位设计师表示，“其设计灵感来自公益，希望通过我们设计的潮流单品，让更多人关注到环保。”据悉，全部时尚联名单品将于“腾讯99公益日”正式上线发售，售卖所得的款项将用于守护G7公益项目。