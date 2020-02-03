荣耀手机登顶珠峰，你们要的5G次元真的要来了

英国著名登山家乔治·马洛里在回答记者“为何想要攀登珠穆朗玛峰”时回答道：因为山就在那里。山就在那里，即便是世界第一高峰，那份人类的征服欲望依然存在，并且一直都不乏专业的攀登者挑战登顶，只为突破多一点的可能。

2020年5月27日，中国登山队成功登顶世界最高峰珠穆朗玛峰。作为本次登顶活动唯一指定手机，荣耀X10也成为了第一个在珠峰上打通5G电话，现场回传的5G手机。





珠峰登顶60周年

荣耀5G手机与中国登山队同攀珠峰

1960年5月25日，王富洲、贡布、屈银华三位中国登山队队员登顶世界最高峰珠穆朗玛峰，让中国人的足迹第一次留在世界之巅，同时也实现了人类第一次从北坡成功登顶珠峰的夙愿，创造了世界登山史上的壮举。他们开创先河，敢为人先的拼搏精神，让一代又一代登山人在之后能够鼓起勇气冲击珠峰。

60年后的今天，向先辈致敬，传承了登山精神的青年一辈中国登山队队员再战珠峰，直面危险、迎接挑战，并且克服难题，新时代下，背负荣耀使命和无畏信念的他们，终于历经波折之后，再现光荣的高光时刻。

同样的攀登挑战，被时代赋予了不同的意义，今年4月30日，华为携手中国移动在珠穆朗玛峰的“魔鬼营地”——6500米前进营地处，成功完成全球海拔最高5G基站的建设及开通工作，实现了珠峰峰顶5G覆盖。

这一举措，不仅显示了中国在超速技术快速商业化方面所具有的雄厚技术实力，也让中国通信人专业坚韧的团队精神得到了展示。这次历史性突破，为本次珠峰登顶活动以及今后各界登山测绘、科学研究等维度提供了很好的网络体验与保障，意义非凡。

5G新时代尽在眼前

荣耀X10巅峰时刻或已来临

中国人首登珠峰60周年之际，中国国家登山队携荣耀X10再次集结，成功登顶的事件信号，对于打开5G新纪元与荣耀新巅峰来说，是至关重要的。其实早在5月初的时候，中国国家登山队教练李富庆就在珠峰海拔6500米处，用荣耀X10成功连线荣耀总裁赵明，荣耀X10也成为了第一个在珠峰上打通5G电话的手机，荣耀总裁赵明也在连线中表示了荣幸与激动。

关于5G，很多消费用户都还处于观望期、摸索期，但其实5G时代已经迈着自己的步伐悄悄走来。工信部部长苗圩25日在人民大会堂“部长通道”向记者介绍提到，中国每周大概增加1万多个5G基站，4月份增加5G客户700多万，中国5G客户累计超3600万。疫情最紧张的时候，钟南山院士曾通过5G视频远程会诊5个危重病人，影像资料非常清晰。荣耀总裁赵明也在早前的荣耀X10发布会上大胆预测：今年年底5G基站数量可能将达到68万台，届时，中国将具有全球最大最好的5G网络，最全最广的5G覆盖。由此可见，5G新纪元已经悄然开启。

60年间，自从中国人首登珠峰创下壮举，先辈们留下的精神财富滋养了一代又一代中国登山人，不同的是更新迭代的登山设备与通讯工具，同样的是“不畏艰险、顽强拼搏、团结协作、勇攀高峰”的登山精神。

年轻一代的中国登山队队员再一次成功踏上珠峰之巅，用实际行动向登山前辈致敬，在新时期焕发新的光彩。以荣耀为代表的民族科技企业也在科技发展下一次次多面开花，紧随通信潮流改变大众的生活与交往方式，「向上」的姿态，「攀登」的精神值得肯定，5G的时代，荣耀的巅峰，真的已经到来了。