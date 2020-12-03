知乎 × 康尔馨 | 知+ 案例：让新兴概念「从 0 到 1…

看过凌晨四点的洛杉矶，也熬夜写过毕业的论文和提案的 PPT，不论是人均 985/211 的学生党，还是年薪百万刚下飞机的打工人，「睡眠」始终是我们一生都在关注的话题。知乎有关「睡眠」的话题下，有 2 万多人在关注「如何提高深度睡眠质量？」，也有 4.4 万人关注知乎圆桌@睡个好觉吧 并在其中探讨「睡眠非常浅的人，该怎样改善睡眠质量？」，面对快节奏、高强度的都市生活压力，健康、高质量的睡眠对于大多数人来说变成了一种奢侈。

据世界卫生组织统计「全球三分之一的人有睡眠问题，超过 27% 的人有更严重的睡眠障碍」。更有公开数据进一步指出，超过 3 亿中国人有不同程度的睡眠障碍，成年人失眠发生率更是高达 38.2%。健康、高质量的睡眠是关乎「质」和「量」的有机统一，健康舒适的寝具对于高质量的睡眠极其重要。近年来，越来越多的人们开始重视选用舒适、优质的卧具床品来改善睡眠，枕头、被子及四件套等床品消费上呈现出明显的品质升级趋势。

众所周知，对比由大众家纺产品布置的睡床，五星级酒店的睡床无论在单品丰富度、产品舒适度上面都有着绝对的专业优势，这得益于高端酒店睡眠体系近百年的历史演化。随着中国中产群体的不断扩大、高净值人群的飞跃增长，越来越多的人偏好于在自己家里打造一张能助眠的酒店睡床，酒店风格家纺也因而从小众喜好逐渐走入大众视野。

Careseen 康尔馨酒店家纺专注五星级酒店布草二十六年，家纺产品承载了五星级酒店格调，秉承「五星级睡眠与舒适带回家」的理念，致力于让消费者更加便利的拥有和享受到高品质的酒店风格家纺产品。

在双 11 电商大促期间，康尔馨通过在知乎打造「酒店家纺」产品概念，利用知+ 加速优质内容的曝光与触达，逐步在目标潜客心中建立「卧具床品」的新兴细分消费场景，实现让酒店风格家纺逐渐从小众范围走向大众视野。

图为康尔馨 x 宾利上海定制套房