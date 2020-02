Apple 近日发布一则全新广告,推广包括 iPhone11 以及 iPhone11 Pro 等机型所携带的夜间模式功能,它可使在低亮度环境下拍摄的照片呈现自然效果。该广告通过简洁明了的功能使用前后对比,以及多张成像效果优质的照片,传递出产品对消费者的实用价值。







广告片中反复吟唱的 ‘We Only Come Out At Night ‘(中译文:“我们只在夜晚出来”) 来自 Smashing Pumpkins 的同名歌曲。