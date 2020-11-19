当看惯了更多的平淡

找不到释放的自我

不再纠结他人目光

你还是要做自己

奥迪联手左右时光联手为

真我奉献一场盛宴

感官释放，觉醒自我

奥迪Q3轿跑

感观觉醒

他们是90后

虽然日渐复杂

他们但依旧在网络的世界里

寻找最简单快乐

一点由衷的快乐

他们开心的会彼此分享

他们是与众不同的一代

他们是彰显自己不妥协的一代

他们彰显自己

但却已经渐渐被撬动棱角

如何让他们的感官再次觉醒？

他们会对代表自己个性方式

将自己的感官观点燃

向世界展现的淋漓尽致

个性之选

聚焦感官体验

升级感官印象

视觉之美 一见倾心

声音之美一音入魂

触觉之美 一触难忘

驾趣之美 一品悦心

掀起“感观觉醒”风暴，定义“感观觉醒”新概念

他们是一群极度神奇的物种，

每一个人都是繁华都市的缩影，

他们是这个时代的中坚力量

不负重力向上的人生是他们的信条

对外在品质细节的把控、对自己由内而外品质塑造的要求

是他们与这个世界感官对话的方式

感官型动，美轮美奂，也要一触即发

感官触动，我心随我意，自由感受变换多端

感官擎动，平淡中的安心，是追求不一样的感官驾趣

感官劲动，要一枝独秀也要志趣相投

感官冲动，随享随行，更要清新惬意

感官至上

因为视觉、触觉、感觉、听觉、嗅觉

而觉醒

不同人拥有不同的生活，

不同的生活也有很多不同的选择

有人选择顺从

有人选择逆流而上

有人日久生情

有人一见钟情

一切全在于你自己

一切都是自由的，在你面前是无限可能的

有人说对世界无感，那就用美颜颠覆他们五感

敢于以美学之名 任由灵感迸发绽放

世界的感官 即刻被重新焕发

感官释放，觉醒真我

每个不同的灵魂

有着不一样的态度

当感官得到从未有过的刺激

蛰伏？将会觉醒

感官就此重塑

奥迪Q3 轿跑，开启感观觉醒

这是一场只有7天的战役

凝聚了创意智慧的团队在战役前

无数次趋近完美又重新轮回

源于创意顽强的生命力打破阴霾

左右时光既2019年之后继续与奥迪合作

奥迪Q3轿跑TV拍摄正式被记录

凌晨5点的崇礼

无人机拍摄组在寒冷的日出中恢复着感官温度

奥迪Q3轿跑也已经待命出发

发现最适合场景，已经成为他们对专业的信仰

随着温度上升

无人机与奥迪Q3轿跑已经完成使命

天津街头等待觉醒的奥迪Q3轿跑

而早晨6点温暖的春风

是对24小时辗转千里的左右无人机组的奖励

同样在凌晨的北京

再次满负荷运转的拍摄基地

在开启的人声中构建足以让感官觉醒的阵地

用秒计算的时间在高效，准确的动作下进行

专业的感官决定了摄像机镜头的那边

严谨的制作团队在创造如何让感观觉醒

光线的变换让感官感受到着最纯粹的刺激

每一个动作都被左右制作团队赋予觉醒的力量

这就是能让我感观觉醒的样子

艺术家们在24小时创造了

让无数人感观觉醒的作品

经过上百多个小时的充满感官定义的后期制作

168小时后的5月29日

上海，杭州，成都

感观觉醒

让感官觉醒！

最后当然不能缺少彩蛋

抖音版本再次奉上

当你看见这篇文章的时候

这场战役已经过去3个月

没错，3个月前，就在疫情，左右时光和奥迪再次携手

让感观觉醒，发现自己

你以为就这样？

感官觉醒就这么简单？

让你的感官再次起立！to be contuined…