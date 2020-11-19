为伊消得人憔悴！只为锋芒毕露时！

现代品牌进入中国市场风云20年

凭借与日系，德系和美系

截然不同的造车理念

成功赢得中国市场份额

而伊兰特品牌作为一代神车

迎来了最新一代车型

2020年10月

第七代伊兰特横空出世

延续了韩系车豪横外观的基因

注定要在A级车市场再现神话

为伊消得人憔悴！

左右时光团队为全新伊兰特上市

只为拍摄全新伊兰特至美锋芒

新挑战，新机遇

远道而来，尘封锋芒

遇伯乐，锋芒预露

拍摄前的准备

黑暗中蛰伏掩盖不住的锐利

光初照，锋芒渐显

当有了精心调整设计的光照

锋芒纤细展现

精制景，锋芒亮相

工作人员布景调整，锋芒尽显灵动

激光刻画

暗夜锋芒美学登场

穿透氤氲

锋芒冲破迷雾尽显光芒

劲收锋芒

内敛仍然掩盖不住钻石美学设计

匠心布局，唯见锋芒，才定格

拍摄只有精益求精

每次拍摄都要现场再度加工

力求所见即锋芒

为伊消得人憔悴！

全新伊兰特，在大家的努力中

不负锋芒！

只为锋芒毕露时！

摄影师寻求更好的角度表现新伊兰特的先锋设计

寻找相对蓝色车身更显锋芒的

张力的灯光和犀利的角度

几何线条设计今天越多出现在韩系车

溜背的设计更显运动风

同样是今年大多数车厂针对更年轻用户的设计风格

摄影师运用光影配合

放大车身几何线条的视觉感受

锋利的侧面运动感觉扑面而来

溜背的线条与尾翼相接

通过镜头更显的运动感十足

前排大广角摄影

纯黑的内饰成功的让双联屏更加凸显

摄影师特意通过A柱和车门线条

配合运动式方向盘和档把

营造了飞翔的感觉

更加符合整车的运动感

整体设计更具未来感

一线的红色尾灯与前面红色激光营造的前进感

摄影师表达的一往无前的理念

更是表达新伊兰特面对市场的决心

北京左右时光操刀制作

作为制作公司我们为新伊兰特奉献了

一组风格迥异的大片

作为对汽车行业削微了解的

广告创意人员来说

我们一起见证了2020车市中

可能成为黑马的一辆车

韩系品牌经历几年的低谷

2020年集体推出全新设计的车系

新伊兰特重新拾起“伊兰特”神车之名

更显对中国车市的诚意和决心

主打运动的A级车

整体外观确实让人心动

作为新一代的消费者

个人感受当然是第一位的

我就想大声和现代说

这么一辆拉风的车

你让我怎么开着去买菜？

买菜都会成为明星！

这么一辆拉风的车

怎么掩饰低调有内涵的我？

非要然我锋芒毕露！

这么拉风的车

真的让我的运动感无处安放！

自实力，露锋芒

左右时光伊兰特平面拍摄作品欣赏