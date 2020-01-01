Levi’s® [品牌重塑 三连决胜]

中国消费者虽然知晓Levi’s，但缺乏品牌认同感以及偏好度，品牌缺少打动年轻消费的“工具”，品牌越来越老化， Levi’s®需要找到年轻人的关联，重塑品牌形象。寻找一个与年轻消费者有关联的共鸣媒介-音乐，通过Culture Center（网易云音乐+草莓音乐节），IDOL（蔡徐坤），ICON（神仙组合），与年轻人建立情感与态度共鸣，从而增强年轻消费者对品牌的好感度与情感联系。

第一阶段 —— CENTER OF CULTURE 横向大范围触及年轻群体

以音乐为年轻人沟通的核心文化，与线上最大最有创作力的音乐平台网易云，拥有完整的音乐生态体系的摩登天空深度合作，从音乐人与消费者的共创，到线下音乐节的植入搭建一整套完整的沟通链路，将Levi’s®重新通过音乐的链接回到年轻人的文化中心。

第二阶段—— IDOL纵向深入输出品牌精神

以顶级流量蔡徐坤为年轻人沟通的核心重点，充分利用品牌代言人蔡徐坤的社交影响力，借势粉丝经济，实现品牌知名度的传播扩散。在IDOL身上，除了光环以外还有嘈杂的争议，这就是Levi’s®可以深挖他的机会。

第三阶段 —— ICONS强化品牌形象

发布#木村拓哉 窦靖童神仙组合#地铁斗舞的视频，利用自然流量在各大平台上疯传，同时与GQ联手打造以时空为线索，以窦靖童为主角的长图文故事后，找到正确的人，代表品牌发声。

三波战役先后斩获：

联合网易云音乐共曝光2.9亿次，互动达到285万次;#噪生活#H5：218万人参与，共获得7,268UGC, 草莓音乐节，总曝光215万次;

#百无禁忌蔡徐坤#话题页创下28.9亿阅读量和2,000万讨论量的成绩，天猫超品日当天完成的销售，对比2018年全年，达到单日第三销售高峰;

日本新闻发布会结束后的4小时内 #木村拓哉窦靖童 神仙组合#话题霸占热搜榜TOP2,微博KOLs转发传播共获得超过3.55亿关注度。