成都车展开幕 【“斯”家热点】抢先看

7月25日，第二十三届成都国际车展在中国西部国际博览城拉开序幕。历时10天，120多个国内外知名汽车品牌，参展车辆超1500余辆空降蓉城，展出规模达16万平方米，掀起下半年汽车行业升级换代的浪潮。

疫情常态化防控以后，这是今年国内最先举办的四大A级乘用车展会。可谓意义非凡。此次CCG集团为百年品牌斯柯达展台现场都设置了哪些不可错过的巴适瞬间？

01 热力开场 够火辣





7月24日上午9:30，斯柯达品牌发布会隆重开始，酷炫开场舞，极具火辣风采；多家媒体齐聚展台现场，热烈非凡；劲歌热舞，彰显年轻活力！





02 斯柯达天团 够闪耀

斯柯达天团空降榕城，个性非凡的SUV家族，以及昕锐、明锐、速派等轿车集体亮相，有颜有料有看头，各个都是实力派，极致魅力，让人过目难忘，吸引了不少媒体朋友的关注。

值得一提的是 300万“真爱粉” 够给力！

7月21日，斯柯达迎来了第300万辆汽车的下线，这也使斯柯达成为最快实现在华300万辆的欧系品牌，斯柯达天团实力收获300万“真爱粉”。在车展现场，更有幸请到一位对斯柯达品牌有着特殊意义的柯珞克新车车主在众人的期待与瞩目中一同完成第300万辆车交付的高光时刻！这点有心了~

03 展台空间设计 够靓丽

车展买车向来都是薅羊毛的好时机！这次车展除各品牌优惠放送超多惊喜外，还有超多漂亮小姐姐扎堆，斯柯达抖音线下挑战、Switch游戏、巨型扭蛋机等多个互动体验区透露着细致的创意的小心机，赚足流量又耳目一新。（应该可以拍很多照片！）

泥萌觉得可还行？

说了这么多，不造以上有没有吸引各位大佬前去打卡的理由？

现场展位图是酱紫的~▽