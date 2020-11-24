7or9×白雪×麦子：一双随时能跑起来的鞋子，给你不害怕的勇气

你害怕走弯路吗？你害怕比别人晚十年再出发吗？我们知道的，「害怕」是真实自然的答案，「不害怕」才需要加倍的勇敢和力量。而给你无限奔跑勇气的，除了一双好的鞋子，当然还有你自己。
近日，7or9高跟鞋联合两位女性导演白雪和麦子打造了一支品牌广告片，一起来聆听她们的故事吧。
一、比别人晚出发，你害怕吗？
导演白雪在拍出电影《过春天》之前，做了十年家庭主妇。
该片获得了平遥国际电影节最佳影片，入围了柏林国际电影节和亚洲电影大奖。
视频文案：
电影学院毕业十年
组建了一个家
写好了一个剧本
还有学习生活
家庭、梦想
坚持、妥协
没有绝对正确的选择
只有选择之后
拼命证明它值得
蛰伏十年
也能跑过春天
你知道的
当你有一双随时能跑起来的鞋子
会让你不再惧怕
比别人晚一点出发
二、你，害怕走弯路吗？
导演麦子经历了从舞者，到演员，再到导演的转变。她打造出了《大象》、《幻月》、《再见宝贝》等创新短片，获得过金狮奖最佳新锐导演。
视频文案：
镜头前，镜头后
去体验多种身份
每一次转折
都不必是抉择
只要听从自己的内心
一步一步去接近想成为的自己
走直线或许可以更快到达目的地
但比抵达终点更重要的
是每一次转弯都遇到不同的自己
而你知道的
一双舒服的鞋子
会让你心甘情愿走些弯
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