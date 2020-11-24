7or9×白雪×麦子：一双随时能跑起来的鞋子，给你不害怕的勇气

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你害怕走弯路吗？你害怕比别人晚十年再出发吗？我们知道的，「害怕」是真实自然的答案，「不害怕」才需要加倍的勇敢和力量。而给你无限奔跑勇气的，除了一双好的鞋子，当然还有你自己。

近日，7or9高跟鞋联合两位女性导演白雪和麦子打造了一支品牌广告片，一起来聆听她们的故事吧。

一、比别人晚出发，你害怕吗？

导演白雪在拍出电影《过春天》之前，做了十年家庭主妇。

该片获得了平遥国际电影节最佳影片，入围了柏林国际电影节和亚洲电影大奖。

视频文案：

电影学院毕业十年

组建了一个家

写好了一个剧本

还有学习生活 

7or9×白雪×麦子：一双随时能跑起来的鞋子，给你不害怕的勇气

家庭、梦想

坚持、妥协

没有绝对正确的选择

7or9×白雪×麦子：一双随时能跑起来的鞋子，给你不害怕的勇气

只有选择之后

拼命证明它值得

蛰伏十年

也能跑过春天

7or9×白雪×麦子：一双随时能跑起来的鞋子，给你不害怕的勇气

你知道的

当你有一双随时能跑起来的鞋子

会让你不再惧怕

比别人晚一点出发

7or9×白雪×麦子：一双随时能跑起来的鞋子，给你不害怕的勇气

二、你，害怕走弯路吗？

导演麦子经历了从舞者，到演员，再到导演的转变。她打造出了《大象》、《幻月》、《再见宝贝》等创新短片，获得过金狮奖最佳新锐导演。

 视频文案：

镜头前，镜头后

去体验多种身份

7or9×白雪×麦子：一双随时能跑起来的鞋子，给你不害怕的勇气

每一次转折

都不必是抉择

只要听从自己的内心

一步一步去接近想成为的自己

7or9×白雪×麦子：一双随时能跑起来的鞋子，给你不害怕的勇气

走直线或许可以更快到达目的地

但比抵达终点更重要的

是每一次转弯都遇到不同的自己

7or9×白雪×麦子：一双随时能跑起来的鞋子，给你不害怕的勇气

而你知道的

一双舒服的鞋子

会让你心甘情愿走些弯

7or9×白雪×麦子：一双随时能跑起来的鞋子，给你不害怕的勇气

系列海报

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7or9×白雪×麦子：一双随时能跑起来的鞋子，给你不害怕的勇气

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