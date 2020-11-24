7or9×白雪×麦子：一双随时能跑起来的鞋子，给你不害怕的勇气

你害怕走弯路吗？你害怕比别人晚十年再出发吗？我们知道的，「害怕」是真实自然的答案，「不害怕」才需要加倍的勇敢和力量。而给你无限奔跑勇气的，除了一双好的鞋子，当然还有你自己。

近日，7or9高跟鞋联合两位女性导演白雪和麦子打造了一支品牌广告片，一起来聆听她们的故事吧。

一、比别人晚出发，你害怕吗？

导演白雪在拍出电影《过春天》之前，做了十年家庭主妇。

该片获得了平遥国际电影节最佳影片，入围了柏林国际电影节和亚洲电影大奖。

视频文案： 电影学院毕业十年 组建了一个家 写好了一个剧本 还有学习生活 家庭、梦想 坚持、妥协 没有绝对正确的选择 只有选择之后 拼命证明它值得 蛰伏十年 也能跑过春天 你知道的 当你有一双随时能跑起来的鞋子 会让你不再惧怕 比别人晚一点出发

二、你，害怕走弯路吗？



导演麦子经历了从舞者，到演员，再到导演的转变。她打造出了《大象》、《幻月》、《再见宝贝》等创新短片，获得过金狮奖最佳新锐导演。

视频文案： 镜头前，镜头后 去体验多种身份 每一次转折 都不必是抉择 只要听从自己的内心 一步一步去接近想成为的自己 走直线或许可以更快到达目的地 但比抵达终点更重要的 是每一次转弯都遇到不同的自己 而你知道的 一双舒服的鞋子 会让你心甘情愿走些弯

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