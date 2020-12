穿越2600公里，在这个夏天去敦煌沙漠挑战极限

/每个探险者心中都装着一个敦煌/





它所影响到的不仅是我们的生活节奏,还有人在长期防控下的心理与情绪,海尔空调希望在这个夏天做些什么,让国民情绪上的阴霾散开一些,让大家重新拥有向上的精神力量。

深度数字营销团队助力“海尔空调敦煌沙漠极限大挑战”云众播,延续海尔空调“极致品质”的产品传播核心,在这个夏天穿越2600KM,带着主题为「敢挑战,世界就会回应」的CAMPAIGN,与大家见证一场在敦煌沙漠的79℃高温极限挑战。

在 “沙漠挑战见证官”选择上,深度邀请了环球探险家《侣行》张昕宇梁红夫妇。这对被称作“中国最疯的夫妻”二人身上同时拥有极限与科技两种标签。被称作“科技控”的张昕宇说,他们更愿意把自己叫做“科技旅行者”,对科技的敬畏、热爱与学习,才让他们走了这么久。

而这和海尔空调712直播的“敢挑战,世界就会回应”的传播理念与创新技术的突破见证不谋而合,他们的自带属性,就是我们解读“极限挑战”最好的入口。

“你永远不知道自己的极限在哪

你的极限就是在现有环境下

自己给自己设定的一个框”





在直播现场,张昕宇梁红身上便能看出那种「坐不住」的心气。每个挑战环节他们都积极参与、勇于挑战。平面与摄影团队通过N个机位,多角度拍摄挑战现场,敦煌沙漠风沙、干燥的极限环境扑面而来。

“79℃洁净测试”:张昕宇在敦煌沙漠飞车扬沙来测试

“79℃控湿测试”:第一次尝试在沙漠里贴面膜

在话题传播上,深度准备了两种调性:#在79℃沙漠吃火锅#和#敢挑战,世界就会回应#来适配不同发布媒体及受众群体,在旅行类、营销类为主的KOL带动下,声量高涨,吸引众多用户一起观看直播,为这场极限挑战打CALL。

“沙漠还能吃火锅”:这感觉是有点爽

在现场挑战末尾,张昕宇梁红作为环球探险家,在现场见证了极限挑战的成功,讲述了他们对于不断强大的“中国力量”的深刻体验。

CAMPAIGN上线,收获各种“羡慕”、“666”等评论。《敢挑战,世界就会回应》纪录片全网曝光累计1亿+,社交媒体视频播放量126万+,2天登录央视“品牌强国工程”曝光量达1740万+,实现了品牌的强势曝光及广泛影响。

每个人心中都有敢挑战的经历,对于极限的定义,也不是仅有纪录片中的一种答案。这还需要我们回归日常生活中,用实际行动去突破自身框架,更要坚持那份“无惧挑战”的决心和勇气,面对生活的波澜壮阔。

如果大家觉得还不够尽兴,有机会去敦煌沙漠中走一走,看戈壁日落,看万里星空。那里真的是“每个中国人一生一定要去一次的地方”!

On the Road,To be a Hero