“哈哈”是好笑吗？不，它是在说你很无聊

有这样一群人结束了一天的工作，还要面对熙熙攘攘的晚高峰。毕业后进入职场，加班、挤地铁、外卖，还有一人的孤独感承包了年轻人的日常。

这群年轻人一边承受着这些压力，一边也在寻找着自己的精神出口。下班后或自己的休息时间刷刷微博，或者看个有趣的短视频笑一笑成为很多年轻人面对压力的一个舒适区，就连“丧”和“佛系”，也是如今年轻人对生活皮一下的自嘲。

很多网友说：人生艰难，但是如果你有笑对人生的能力，你就有享受人生的能力。与其说这种“笑“是一种和生活的相处方式，不如说它是年轻人对自己生活的充电。

对于大多数年轻人来说，这些轻松有趣的内容就像是自己忙碌生活中的休息区，当他们在面对那些不断消耗我们能量的压力和焦虑感时，不时放松一下，给自己的心情充个电，让自己更好地出发，也让自己充满更多正能量。

随着我们在网上看到的有趣内容越来越多，人们对好笑的阈值也开始不断提高，这点从一个“哈”字就能看出。就像网友总结的：

哈哈=好无聊

哈哈哈=勉强笑一下吧

哈哈哈哈哈哈=哎呦，有点意思

而原来表达开心的“哈哈”两个字，现在看起来更多的是一种敷衍，甚至会给人一种不想再聊下去的感觉。

在2018年的尾巴，当“丧”文化正在逐渐褪去其消极的一面，“快乐至上”必然呈现出反弹。“传播快乐，分享生活”的今日头条官方爆笑社区——皮皮虾，正好踩在了大家的笑点上。

最近我们为皮皮虾推出了一支，充满“哈哈哈哈哈哈”的广告片，将皮皮虾“爆笑”、“欢乐”的品牌核心价值展现地淋漓尽致。

对于皮皮虾这个搞笑神评论社区，一句“哈哈哈哈哈哈”不仅能够将皮皮虾的特点展现出来，还能通过“哈哈”的核心洞察，来表达皮皮虾是一个特别懂年轻人的社区。如今网络上搞笑的内容随处可见，但毕竟真的能让人笑出声的内容，才是捕获年轻人的关键杀手锏。

这次的广告，我们通过展现普通人的生活百态，将皮皮虾的不同使用人群和场景展现出来，并通过生活中的一些每个人都会经历的小事，引发人们的共鸣和关注，这些人虽然来自不同地区，也有着不同年龄和职业，但都通过皮皮虾这个社区聚集在一起，为这群有趣的灵魂找到了一个归属地。

除此之外，我们还加入了广告中常用的Jingle，通过充满节奏，且不断重复的旋律，让其在人们的大脑中不经意地留存并记住，形成耳虫效应（EarWarm），也借此让人们更加清楚直接地，记住皮皮虾这个品牌。对于一支广告来说，能让人们记住的除了内容本身，音乐是个很重要的元素，很多时候我们在看完广告后，很快就忘记了里面的文案，但旋律却能一直留存在脑海中，甚至过去很长一段时间后，还能无意识地哼出，这正是广告利用耳虫效应的结果。

在广告圈，我们常说的一句话：“广告是为了解决品牌的问题”。不错，我们在接到一个新的brief时，能不能解决品牌的问题才是关键。皮皮虾作为今日头条在今年7月份，刚刚推出的全新APP来说，它们在现阶段更重要的，是告诉消费者“我是谁”，而我们所给出的这一系列创意广告，正是要解决品牌的这一问题。

一句“哈哈哈哈哈哈”不仅让消费者对品牌核心价值一目了然，也让人们记住了这个搞笑神回复的轻松平台。我们从“哈哈”这一年轻人洞察切入，用风趣幽默的方式给年轻人提供了一个生活休息平台，一个为自己心情充点正能量的平台。有时候，为自己充电很简单，笑一下就够了。正是找准了年轻人的这样精神需求，在这个看起来很丧、很佛系的社会环境中，找到了隐藏在年轻人内心的不服输和坚持，为他们提供了一个面对压力和焦虑的精神出口和心理补偿，给他们时刻紧绷的神经来一点放松。