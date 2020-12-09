网易严选618小食大促，撩你没商量

在这个猫狗激战正酣的“618”，被类似于“很便宜，快来买买买”，亦或是“造梦、造理想”的广告所包围的消费者，实际上并未将压抑已久的消费冲动彻底释放，很大一部分人是趁“618”囤点生活必需品，内心深处潜在的力量远未被挖掘。如何充分释放这些购物欲，作为广告人都心痒难耐。

网易严选，网易旗下原创生活类自营电商品牌，是国内首家原始设计制造商模式的电商，以“好的生活，没那么贵”为品牌理念。严选上线后得到众多用户和业内人士的簇拥和肯定。

严选在2016年首次参加的“618”和“双十一”大促中取得叫好又叫座的成绩，

2017年的“618”希望在之前二次购买率较高的小食品类继续大有作为。

基于此，星驰经过缜密的思考，发现消费者在夏天总会食欲不振，怕不新鲜或者担心身材发福，都有可能减少购买。如何让消费者在炎炎夏日依旧食欲满满，必须剑走偏锋。于是，星驰采用这种一本正经胡说八道的方式来诉衷肠。

都说天下没有免费的午餐，不知道你是否想过，在网购之后收到快递包裹，里面附带一张免费的电影票，是怎样的心情？

经过等待收到精心挑选的东东，本就是一件幸福的事情，免费这样的小惊喜更是让购物的幸福感倍增，从而情不自禁地扫码观看。

高颜值本属于生活中看得见摸得着的美好，但我们很难在街头遇到颜值担当的帅哥靓女就驻足欣赏，更别提让他们当面对我们深情表白。

所以，星驰精心准备的这场表白秀可以最大程度弥补来自现实的遗憾，众里寻他（她）千百度，那人就在你面前，深情地告诉你“经过严选的食品，好吃、健康、还不会发胖”。

还是那个网易严选，一个转身，再次华丽登场，你被撩到了吗？



