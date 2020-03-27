玩美新物种来袭，天猫国际如何打动Z世代爱美人群

80后90后在忙着美白抗衰防晒的时候，猜猜Z世代在美什么？哈哈~年龄限制了你的想象力。Z世代对于美的追求不同于以往，她们爱美，但同时她们更爱玩。

美丽的外表和有趣的灵魂从来不是二选一。让美貌变得有趣，是她们乐此不疲的事情。亮片流星妆、emoji痘痘贴、灵魂防妆等好玩儿有趣的美妆层出不穷……更像是美着玩儿的。她们喜欢尝试各种新鲜有趣的东西，也愿意花时间去寻找一瓶小而独特的香水，不想自己的味道可以被一万个人替代。

而出生在互联网信息爆炸时代的Z世代，从不缺获得信息的渠道。所以，在美妆的选择上，她们更具前瞻性，也更自我。不追大牌，不随大众。Ins上许多的小众化妆品她们反而更偏爱。

为了满足Z世代对最新美妆趋势的需求，天猫国际INS BEAUTY发起了天猫国际INS趋势美妆大赏。发布最新美妆趋势，引进海外美妆品牌，将更多年轻人喜欢的、ins上流行的、好玩有趣的美妆产品带给大家。

所以这次，天猫国际联合星驰广告，搞事情了！我们邀请李佳琦作为“INS BEAUTY全球趋势官”，给大家带来不一样的惊喜。

想知道李佳琦的口红为什么女生都想拥有吗？好奇李佳琦是怎么选品的吗？

这不来了嘛！我们以Vlog的形式，记录李佳琦工作的一天。李佳琦与世界顶级美妆大师、著名美妆品牌创始人对话，展开了一场全球美妆选品会，为大家挑选更多好玩有趣的美妆产品。

此外，我们把Z世代爱美爱玩儿的态度，结合美妆趋势，为Z时代的年轻人，打造了一场玩美盛宴。









01

360度无死角的美

每个细节都能SOLO出道





他们是一群特别的人，既保留着传统美学的特点，又有Z世代独有的个性魅力。她们是全面武妆精致狂，对细节层层把控，妆无巨细。

02

没有驾驭不了的色彩

去炸街就要气场全开





她们是炸街色彩控场师，喜欢色彩碰撞出的热烈，放肆玩色。





03

肌肤只服用自然系果实

爱美同时拯救世界









她们是天然果实能力者，是肌肤的素食主义，倡导自然裸肌。





04

用高阶的成分秘方

得到美貌超前的特权









她们是新奇博士成分党，对成分的功效了然于心，量子护肤。





05

气味是想象的任意门

准备和故事不期而遇

她们是香氛幻境造梦者，坚持自己的独特，气氛留香。

她们是这个时代的“玩美新物种”。看了这组海报，有没有被美到窒息，好想全部都拥有，哪还管得了钱包的死活。为了更好地和商家联动，我们在淘宝设置了互动城。在淘宝首页搜索“玩美新物种”，你将会进入玩美星球，发现玩美新物种。仿佛在世界的某个地方，真的存在着神秘的玩美新物种，他们有着自己的审美与法则。这不仅起到了为商家引流的作用，同时还增加了互动城的参与感和可玩性。

“玩美新物种”的创意从Z世代人群爱美爱玩儿的洞察出发。站在Z世代的角度，和她们玩在一起，并与美妆趋势完美结合，有趣且有效地传递给消费者信息，激发受众购买欲。

李佳琦全球选品视频、玩美新物种3D海报、玩美星球互动城……这一套看下来，我有点控制不住这颤抖的小手……总的来说，今天收获颇丰，又是花钱使我快乐的一天啊！