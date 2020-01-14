KO掉其他竞标公司，拿下TCL全年代理的一年

前几天，微信好友有一好久不曾联络小朋友突然给我发来消息：“姐姐，看到CCTV有播放你朋友圈经常发的TCL的广告了。”那一刻，是欣慰 惊喜 心酸 骄傲？五味杂陈。

一年前，三个人带着全家人的加油包从乍暖还寒的北京，跨越山和大海，飞行一千九百公里，来到花开正艳的深圳。对，那天是过来KO其他竞标公司的，星驰自带的自信心，勇猛拿下TCL全年日常服务的标书。

曾大大跟冰终于可以悠哉的喝上一壶铁观音。

短暂的休憩后，星驰马上进入战斗状态。

战斗过程中难免会有艰难艰苦，有胜利有曙光。接下来回忆一些脑海中记忆深刻的重要战役。

反击战：被diss过N次，却毅然笑到最后的工作

“先搞清楚要表达的是什么？不ok的；这个版本还不错，但还有没有其他的方案？再出两个方向出来；改的不错，继续深化吧。要注意规范！主次！改改改！!”

大概都是这样的一些反馈，我们不怕听到这样的反馈。因为我们以后是要这样的反馈变越来越少甚至以后不要有这样的反馈。我们深知，宝剑锋从磨砺出。经历过后，会有意想不到的惊艳。

layout确认前提报次数四次+，layout确认后layout阶段的提报也到了5次以上，修改次数5的N次方吧。但是无论修改多少次，无论每次调整内容的大与小，星驰是不会气馁的（品牌中心也并没有放弃），自信的我们觉得，没有搞不定的四化海报。最终达到通过视觉创意，将每 “化”所含复杂的内容进行提炼，将 “ 四化”的本质转化为易于感知、直观的视觉画面，达到预期的目标。

海报内马尔IFA展

当时做内马尔IFA展的时候，也折腾了好几宿。后来滴滴打车个人年度报告出来，此项目阶段，团队基本上都凌晨6点半打车回家最终结果，火爆出国门，展现在全世界人民的眼前，毕竟IFA展，是当前德国最具规模的电子产品博览会之一。

胜利战：三稿之内必过稿

“感谢星驰团队的付出！就这样，没有问题。方向很对，特别好！可以出大稿了，没问题。过过过！”我们也被无数次的夸赞，我们欣然接受，因为坦荡。

第一次提报就定下来方向。紧接着面临着一个素材局限性，图片质量太小，没法抠图的问题。可是又如何，办法都是人想的，我们画！于是整个画面人物我们进行了相应的艺术化处理。最后呈现如下：

或许是因为热爱，有关于篮球的事情总会拿出120%的热情去对待。

TCL&星驰首次合作的中国男篮赞助合作主KV设计进行的异常顺利。





如已经认识好多年的朋友，你的需求，我都知。

从brief下达到整个文件交付用时两周，这一点我们很骄傲。

画面完全突出篮球的激情与快乐，有动感、有活力 ，进一步结合TCL与中国男篮牵手的主印象， 向即将到来的男篮世界杯共进退!

11月火到爆炸的电影 — 《海王》也蹭了TCL的热度

各个商圈、高铁站、地铁站等等等等，都出现了来自星驰之手设计制作完成的TCL海王联推海报的画面。 尤其到了大望路地铁站，当时场面很振奋人心！

因为碍于片方审核，我们其实是舍弃掉以上这个我们大家都很中意的画面的。

最终出街画面如下：

振奋人心的不止以上的海王联推海报~

延展类的工作,星驰也安排的妥妥当当!

一个仅用时12 时出demo，24 时内出3个方向，48 时内完成任务，出街效果，我们觉得特别值得。

再此，也感谢等我们文件到凌晨2点钟的品牌中心同事以及发着高烧坚守在第56小时的兄弟!

CES展当真火爆

身在拉斯维加斯的朋友讲到“我看到过这些广告牌”，原来是你们做的，然后发来称赞的大拇指。

年关的时候，我们依旧奋战在前线，当然客户爸爸共同陪伴

赶在过年前，对，是年二十九了，TCL &FIBA2019篮球联赛官方合作伙伴主KV设计画面顺利完成。此KV当layout拼出来的时候，团队内部就有点沸腾了！漂亮！

看图的时代，到这大家应该也不想听我叨叨了，接下来作品欣赏一下吧。

内马尔开屏广告设计

这一年，无论项目大小，星驰团队都拿出百分的态度去对待，去完成，也会拿出百分之百的信心去面对。

当然可爱的客户爸爸也都会拿出200%的耐心去讲解，支持。

前途光明、道路曲折，

但是星驰从来不怕!

我们会一如既往的朝前迈步，

因为通宵后的黎明格外明亮。

因为辛苦过后的成果让我们觉得一切值得。

因为雨后的彩虹格外美丽动人！

对了，两会上李董说：我认为信心实际是来自信念和价值观。

星驰说，我们有信心！