屈臣氏橄榄OLIVE全新升级 ——上市推广营销

时代和数据告诉我们，年轻化的品牌营销，得Z世代者即得天下。

在前所未有的全新市场环境和刷新品牌价值观的Z世代成为消费主力军的双重挑战下，如何打破壁垒抢夺其心智，成为品牌营销的攻坚难题。于是，洞察“Z世代的真正需求”，探索营销新思路，成为了品牌营销成功的关键。

护肤经济学，Z世代的消费哲学

伴随着网络发展而成长起来的Z世代，是高消费力的一代，但也是务实的一代。

“表面上为爱发电，实际上锱铢必较”，有着强大消费欲望的Z世代年轻人却越来越追求产品的实际性价比，对海量的品牌营销信息早已处于“脱敏”状态。他们对大牌买单，承认大牌的品牌价值，却又警惕品牌包装带来的边际效应，反感承担过多的营销成本。特别是在护肤品领域，Z世代有着一套属于自己的“护肤经济学”，注重产品本身和自己的实际需求，不盲目相信大牌，也拒绝沦为消费主义的收割对象。

当然，护肤经济学下的人群也有细分：追求有效成分的成分党，以敏感肌为代表的以肤质为准的消费者，更有追求护肤步骤，不迷信大牌单品的方法论者。通过数据研究，我们发现其共性，无论是哪一类的Z世代护肤品消费者，都更倾向于选择天然环保、优质亲肤、高性价比的护肤品。

面向Z世代消费者，就要用Z世代的心理逻辑做营销，于是屈臣氏提出了符合Z世代思考模式和消费行为的“护肤经济学”，推出倡导单一成分植物天然护肤和环保理念的skin care系列橄榄品牌Olive，用真诚的态度、高性价比的好产品触动年轻消费者，满足他们对“物美价廉”的实际诉求，以抢夺Z世代的心智，得到护肤品类营销的天下。

整合式降维营销，资源联动高效转化

为了重新走进年轻人的世界，近年来屈臣氏对于产品卖点和产品线进行了变革升级；在渠道选择上，也坚持出现在年轻人的所在地，积极耕耘电商渠道的布局；在营销传播上，借力新兴娱乐营销打造更加年轻化的品牌形象，让护肤专业内容在有用的同时又有趣有性格。今年，以Olive上市为契机，屈臣氏skin care成功掀起了一场符合Z世代思考模式的“护肤经济学”营销玩法——升维战略思维，实行降维打击。

9月，skin care携手王祖蓝，采用深受Z世代喜爱的直播形式，借淘宝直播力推明星入驻的风头，为广大消费者带来了一场极具个性化的种草直播，完成了“护肤经济学“的精准落地和Olive的全新上市推广。

在这个颜值即正义的时代，当红鲜肉众多，明星合作方式百变，更有地表最强带货王李佳琦在前，Olive为什么要选择王祖蓝进行淘宝直播呢？

作为明星，王祖蓝流量高，路人缘好，国民度高。从演影视剧无数，担任高人气综艺《百变大咖秀》《奔跑吧兄弟》主创。同时他低调亲民的气质与公益基因，与Olive不注重包装更注重内在的环保主题不谋而合，让“护肤经济学”更丰满可信。

另一方面，明星直播是直播行业的降维武器，他们天然带有不输于头部主播的流量，却又不受行业高度掣肘，具有更灵活的表达空间。相较于更正式的明星商业合作，明星直播更加轻量，对企业品牌来说更加灵活更易随时调整。而作为明星直播，王祖蓝既往成绩更是亮眼，是淘宝“启明星计划”重点对象。他曾为神州买买车直播，便打破了天猫汽车历史成交记录，90分钟订单金额2.28亿。

道理越真句子越短，征服Z世代，skin care真的只用了一个王祖蓝！从淘宝直播间到919橄榄环保节明星环保大使，王祖蓝助力环保，为Olive背书推荐、定调品牌调性，成功让超六百万直播观众未上市先尝鲜，抢先了解olive，将Olive品牌传播推向新高潮，突破了传统直播营销局限，创造了前所未有的成绩。

此番Olive上市营销异军突起，借势淘宝新风向和降维直播，从形式、渠道等多维度传达了品牌态度，建立起与消费者的强关联，全面整合线上线下资源，高效转化促进销售，品效协同，以“护肤经济学”冲破年轻人心智壁垒，拿下Z世代营销模式探索的头筹，完成了品牌与销量的同步超车。

skin care突围生意经，让价值回归

都是拥抱Z世代，为什么屈臣氏skin care就能成功突围，获得Z世代的积极回应？在一片浮躁之中，skin care的回答是：在保持高性价比的同时，更保持着高规格的产品力。

而作为屈臣氏自有品牌，skin care溯源全球，带回全世界最优质成份回馈消费者，如olive萃取法国普罗旺斯绿橄榄，睿致肌品牌灵魂成分取源于阿尔卑斯高山玫瑰和冰原石碱花，面膜系列更是坚持100%天然来源。

品牌工厂亦是由屈臣氏把关，选择与行业全球顶尖技术厂商进行积极的、针对亚洲人肤质而设计定制化的合作，用一流的流水线、一流的产品科技，打造了专属的“护肤经济学”生产链，从源头到货架，为消费者带来更多平价的高效优质护肤产品，其中睿致肌品牌坚持瑞士尖端科技的致美护肤理念，合作全球知名的瑞士生物化学研究所，而olive橄榄系列则是合作国际规模绿色智能工厂科毅集团创新研究中心。

而与传统大牌相比，skin care天然具有更高的性价比。严格的管理措施和短平洁净的渠道，省却了从生产到销售环节的重重成本，剥除了传统大牌花在推广上的大笔费用，让利消费者，比市面上同类产品的价格普遍要低30%~50%。

国内护肤品市场野蛮生长的数十年内，skin care没有因为市场风向的诱惑而动摇，始终选择忠诚于消费者，坚持低价优品，贯彻价值回归原则，为消费者提供性价比最优的产品方案，迅速投入市场收割大众对品牌的好感度。这就是skin care用以制胜的“护肤经济学”，只要坚持回归产品价值，把握消费者行为，就永远不会害怕世代更替。

当然，Skin care的这一次营销变革也给众多在Z世代寻求营销突破的品牌们做出了良好示例，在信息高度发展的Z世代环境下，紧追市场的风头不可取，唯有真诚对待消费者需求，尊重消费者的购买习惯，以高质量高性价比的产品，高度贯彻自身品牌调性的营销新打法，才能打动消费者，完成从疲追消费趋势，到引领消费认可的转身。