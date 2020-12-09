天猫潮LIVE H5，在线PK家的潮能力

十字绣的家和万事兴、山水画动态万年历、画着富贵牡丹图的电视背景墙，宅在老家的每一天……都在battle谁家的蜜汁装修可以上热搜。

如果有一天，年轻人拿到家里装修的话语权，那他们的家到底可以长啥样？这次，由天猫首创的天猫潮LIVE版块就与年轻人站在一起，共同发声，一起推出只属于年轻一代的潮流居住空间。这次终于可以不用听爸妈的，可以康康潮流明星的家都长啥样。

天猫官微用明星晒家PK的形式引起年轻人的站队向往，吉克隽逸亮眼的衣帽间和李晨nic的潮男墙，你pick谁？（其实想全选）

装满美貌的万格衣帽间

战斗力当然满格

把潮流武装到家

一面潮男墙

轻松赢很大

不仅发起投票这么简单，站内洋淘二楼延续明星PK玩法，让明星发起#家的潮能力#征集活动，邀请你晒出潮家。让年轻人爱晒的表达欲发挥到最大。

天猫潮LIVE还用酷炫的三维海报形式为年轻人制作潮家模板，照着装，你家绝对是全小区最闪亮的潮家icon。

01、Smart厨房

一桌好菜

只需几个按键的工作量

—— 金牌橱柜

02、潮男墙

收藏品的意义

就是别藏着

—— 索菲亚柜类定制专家

03、BOX衣帽间

房间再小

也是拥有衣帽间的女主角

—— 索菲亚柜类定制专家

04、游乐园儿童房

让难得的一日游

变成天天游

—— 欧派

05、太空舱静音卧室

梦到太空

身临其“静”

—— 志邦家居

06、空中喵岛

和喵主子上下分“家”

各得其乐

—— 尚品宅配

07、全屋智能管家

我们和未来

共处一室

—— PHILIPS

08、影音洗手间

关上门

开一场私人演唱会

—— 九牧

微信端则采用了自造潮家的 H5，没买房子不要紧，自己设计一个先。

扫描二维码，测测家的潮能力！

事情的发展总是难以预料，本来是想让大家动手装扮潮家，但怎么闻到了一丝鬼畜的气息……好吧，你们最好以后也把家装成这样。

言归正传，这次天猫潮 LIVE 打出对年轻人家装的改造，不仅听到了年轻人想“当家做主”的心，也提出有趣的解决方案，让他们的这份心可以落地。

所以要不要考虑和天猫潮LIVE一起，做个时髦的弄巢儿？