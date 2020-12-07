中国光大银行央视品牌TVC《守护每一份付出》

疫情过后，百废待兴，中国光大银行作为知名央企，肩负“振兴支持国家发展”的社会责任。正值光大银行28周年行庆，品牌希望通过在央视的广告宣传，面向全国彰显中国光大银行国家使命与社会责任，从而提升品牌声誉。





聚焦光大银行的三大举措——支持国家战略服务实体经济、做好疫情防控助力复产复工、决胜全面小康决战脱贫攻坚，光大银行一直以“守护者”的姿态支持国家的建设与发展。因此，我们以“守护每一份付出”为视频主题，守护社会中坚力量人群的点滴付出，将光大银行与国家建设与社会发展联系起来，从而体现光大银行的家国担当。

聚焦光大银行支持国家重点基建、支援疫情防控、扶贫支教三个真实场景，以“工程师”“抗疫医生”“支教老师”为主人公，呈现他们点滴付出，坚持守护祖国的“安全”“希望”和“未来”，肯定他们的卓越贡献，随后以“我们守护您”提出光大银行的品牌主张——我们守护每一份付出，引发观众的情感共鸣。





——真实选景与选角，纪录片式的真实描写





1、 五峰山长江大桥，是光大银行协助江苏交通控股有限公司参与投建的重点项目。

2、邀请2019年主动申请前往云南马散村支教的光大青年员工钟紫嫣真人出镜参与拍摄。

——充满寓意的“光”

当旁白念出“我们守护您”的同时，镜头聚焦三位演员的面部特写，同时均呈现一道明媚的阳光，阳光即代表光大银行，寓意他们的每一份付出都能被看见，并且光大银行始终都在他们的背后默默守护着他们。





