名创优品×张子枫微电影《情绪管理局》，演绎只管撒野主张

原标题：名创优品张子枫微电影《情绪管理局》上映，演绎只管撒野主张！

近日，一部充满奇幻却又治愈的微电影——《情绪管理局》温暖上线。该片中，新生代实力女演员张子枫化身名创优品的店员，不仅拥有洞察他人情绪的魔法，更有帮助路人调整情绪的超能力。在“情绪管理员”张子枫的倾情演绎下，该片将现代都市年轻人的情绪问题进行场景化投射，传达了名创优品对Z世代年轻人的呼唤：只管撒野，不做情绪奴隶。

完整影片已在名创优品官方微博、官方抖音、bilibili、腾讯视频等平台正式上映。





张子枫领衔《情绪管理局》开张，三段故事诠释好物治愈

张子枫，是《唐山大地震》废墟里逃生的“小方登”，也是《唐人街探案3》中邪魅一瞥的思诺，是新生代演员中的实力派。生活中，她精灵鬼马、爱笑、亲和、元气满满，坚定又自由地选择自己的生活方式和事业发展，是公众心目中乐观积极的“妹妹”。这一次，张子枫携手名创优品，关怀用户微小的心理动态，一起演绎“只管撒野”。

片中“名创优品”化身“情绪管理局”，店员张子枫凭借能窥探情绪的万花筒发现三位顾客的情绪问题，对症下药进行疗愈。第一话里初入职场的女白领，每一步都走得谨小慎微，患上失笑症，毛茸茸的温暖抱枕让她回忆起高中时光自己得到荣誉后放肆开心的样子，重拾内心的自然和洒脱——“对嘛，开心就该笑得大家都听见”。第二话里身负重担的中年宝爸，在盲盒的清脆摇动声中唤醒曾经直面脆弱的记忆，让他有继续坚持的底气和期待——“哭吧，生活不就是哭哭和笑笑么”。第三话里热恋小女生淇淇，珍惜在意自己的恋情，习惯于委屈和压抑自己的想法。一道辣味开启回忆机关，找回原本有趣直爽的自己——“不闷着，人生才不闷啊”。

三段小故事，反映的是Z世代下00后、95后、90后的生活常态。而名创优品全球拓店超4,200家，拥有丰富商品，涵盖日常生活的方方面面。消费者可以轻松享受好看的小物品，悠闲地探索，疏解日常负担和压力。一站式打造的“逛、玩、购”消费体验，逛店就能发现惊喜，走进去就很治愈。

名创优品携手张子枫 将IP玩转出圈

7年的跑马圈地，让自有品牌零售综合商名创优品在IP领域拥有一定的话语权。从粉红顽皮豹、咱们裸熊、KAKAO FRIENDS、迪士尼、漫威、故宫宫廷文化，再到中国制造、可口可乐及王者荣耀的IP深度联合，名创优品一直面向全球推出IP战略，覆盖旅游、影视、漫画及游戏等文化产业，而今年签下王一博、张子枫成为其旗下全球品牌代言人，更是将红人IP极致玩转出圈。

颜值主义、二次元、国潮风、盲盒热…一系列标签勾勒出Z世代消费人群的行为画像，不难得知，浓郁的个性化色彩已成为Z世代年轻消费群体的身份象征，在这方面，具有IP联名大佬之称的名创优品向来都有话语权。

相关数据统计，目前名创优品已与全球17家顶级IP授权商达成深度合作，并在2020财年推出了约2,300个联名款商品。加之此次联合张子枫特推微电影，这证明名创优品不仅能在商品层面进行原创出新、开发多个IP联名款，还能结合明星IP进行精准营销，通过内容创造一步击穿粉丝圈层。

总体来说，张子枫在《情绪管理局》中的倾情演绎，从侧面诠释了当代年轻人所处的社会常态以及内心追崇的自我生活态度；同时也传递出名创优品所秉承的美学生活理念，一直在为这群人带来充满“幸福和惊喜”的逛、玩、购体验。

情绪管理局 底层逻辑是洞察

总的来说，代言模式与直接带货最明显的不同之处在于，更注重品牌养成。这当中，精细化运营是发挥红人从代言到带货、推动粉丝购买到种草的影响因素。携手张子枫打造《情绪管理局》微电影，与其说是名创优品通过红人效应在向社会传递“不做情绪奴隶”等正能量，倒不如说是其聚焦红人粉丝圈层的精准营销。

从高调官宣那刻似乎就命中注定，拥有年轻、优质粉丝群体的张子枫，是名创优品深耕圈层文化的最优选。国民妹妹亲和积极，正能量的治愈形象，与主打大众服务，坚持打造生活小惊喜的名创优品不谋而合。粉丝和消费者的需求如果能够反哺品牌发展，甚至发展出调性、定位均可以由粉丝决定的“新品牌/产品”，红人经济消费才能不断良性循环。在这方面，名创优品深谙此道，其精心打造的17个知名IP联名产品系列，正是基于消费者需求驱动下的产品创新。

对名创优品而言，最直接的无外乎直接为张子枫忠实粉丝群体中搭建起具有高颜值、高品质和高频率的商品池，附之其低成本、低加价、低价格的极致性价比卖点，将持续打通名创优品的品牌内核与张子枫的红人效应，一方面强化名创优品在明星红人圈层的品牌种草和理念输出，另一方面则加速名创优品忠实用户与枫叶群体的相互渗透，实现种草、拔草、再种草。