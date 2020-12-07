惜命行为研究所-平安人寿产品焕新线上传播

2020年，银保监会出台针对整个中国保险行业重疾险条款焕新升级，平安人寿旗下的所有重疾险都响应要求，进行更新迭代。

本次项目最值得关注的便是疫情期间用户心理的变化，国民对于健康的关注上升了一个台阶。健康是第一要素，也是所有行为的首要出发点，健康和珍惜生命之间形成无缝的链接，在此基础上，我们深化大众“惜命”的概念，平安人寿开张全新“惜命研究所”，开展新一轮“健康守护”的内容营销。

从“惜命行为研究所”的概念出发，平安人寿在线上传播中，喊出#干啥啥不行，惜命第一名#的口号，并通过联合“医食助行”四大领域的知名品牌跨界出圈，以“健康守护联盟”的组合名字出道，扩大传播影响力。旨在持续不断向公众科普健康、保险守护的重要性，宣扬正确惜命方式，实现产品焕新引流。

官微话题预热造势 “惜命研究所”盛大开张

双黄连口服液与双黄月饼傻傻分不清，全副武装搭乘地铁…疫情期间为了惜命，大家也奉献了不少迷惑行为，平安人寿官博发起#你有过哪些“惜命”骚操作#话题，联动大V，重拾回忆，引发大众热议，为“惜命行为研究所”开张聚焦声量。

除了通过各类KOL让话题持续升温外，在海报的设计上，为契合后续联动品牌的规划，在惜命研究所下，丰富了各类惜命行为的场景，为后续活动造势。

海报重现UGC痛点，H5抽奖形成互动

通过官博UGC的热议，从中挑选最具代表性的惜命行为，并利用赛博朋克的风格重现用户痛点场景，并以此推出“惜命补血大礼包”，用抽奖的方式吸引用户持续关注品牌。

在微博经过两轮的话题热议后，推出H5，以“续命扭蛋机”的命名关联“惜命研究所”，同过简单的操作，在H5当中加入更多关于平安人寿品产品的展露，让用户和品牌的互动更进一步。

五大官博梦幻联动，惜命联盟正式出道

在活动爆发的最高潮，我们将平安人寿定义为“健康守护联盟”召集者，跨界出圈，从国民日常的“医食助行”四个领域找来具代表性的品牌，诠释惜命的正确打开方式，吸引更多用户关注领取“惜命补血包”。

针对“健康守护联盟”的深航、新氧、脉脉及金龙鱼四个品牌，整体设计围绕统一的视觉元素“守护罩”进行视觉延展，传达守护、保障的概念。并在守护罩中演绎四个品牌的使用场景，匹配对应的文案，呼应平安人寿本次“惜命研究所”为健康筑起防线的概念。

为人生留一道底线，为健康筑起防线

守护安全有两点，从起点到终点





变美也要有门道，安全保障最重要





关注职场人的健康，脉脉在行动

吃出均衡营养，为家人健康加油

线上多渠道创意内容的合作和曝光，引发了目标用户对“惜命研究所”话题的深度参与，让平安人寿输出了对于健康守护的重视。以轻松的方式促进重疾焕新产品/长储产品/长期医疗险种草，达成“买保险就是买平安”的心智占领，圆满完成了本次线上焕新的传播活动。

通过本次活动，大众对于平安人寿的健康服务有了全新的认识。而在接下来的一年时间，平安人寿将会用更多眼前一亮的方式留下好传播。同样，2021，平安人寿，依然全心全意，用出色的产品与服务，为每个人的健康保驾护航