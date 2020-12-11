沈腾、贾玲合体，爆笑演绎美团“省钱”广告片

近日，美团官宣沈腾和贾玲成为其代言人。在上线的广告中，两位代言人分别化身“省叔叔”和“零妹妹”，爆笑演绎了多个省钱生活场景——订机票、订酒店、买鲜花等。每个小剧场的结尾都出现了「美团App，干啥都省钱」的广告语。

01「省钱」之订机票

贾玲在办公室里边吃着沙拉，边在手机上订机票。“机票这么贵呀？”，贾玲边划拉着手机界面边说道。

此时，窗外传来一阵敲击声。只见，沈腾化身外墙清洁员，绑着吊绳外挂在窗外。他举着横幅对贾玲说道：“用美团APP，订机票更便宜”。

02「省钱」之订酒店

贾玲和家人准备入住酒店。在办理入住时，她的资料单被水枪莫名其妙地滋了水。

贾玲循着水枪滋水的方向寻去，发现原来是沈腾假扮雕像在朝她滋水。

被发现后，沈腾对面前的贾玲说道：“用美团APP，订酒店更省钱”。

03「省钱」之订门票

在游乐场，当贾玲走向售票口买票时，一个人扮玩偶挡住了她的路。

“你谁呀，干嘛不让我买票啊”，贾玲诧异地说道，说完用手摘下了玩偶的头套。原来是沈腾。

他左右张望之后，神秘地对贾玲说道“用美团APP，订门票更省钱”。

04「省钱」之买鲜花

看到同事手捧鲜花路过，贾玲心想“谁还没有花啊”，便顺势拿起手机准备给自己订一束花。

这时，沈腾路过，并故意撞她的椅子以阻止她订花。

“干嘛呀？”贾玲问他。

沈腾提醒道：“用美团APP，买鲜花更省钱”。

05「省钱」之团美食

贾玲和朋友聚会，在点菜时，菜单被面条扯走了。

“不让点菜啊”，贾玲生气地走到拉面师背后，拍着他肩膀说道。

师傅转身，原来是沈腾。他低声说道：“用美团APP，团美食更省钱”。

06「省钱」之找玩乐

贾玲和同事到KTV玩。“我定个大包间”，她对前台说道，并准备用手机支付。

“You”，沈腾举着麦出现在电子显示屏上，对着贾玲唱起来了rap，“ You You~ 用美团App，找玩乐更省钱”。

07「省钱」之买电影票

在电影院，正当贾玲要扫码购买电影票时，吧台上的爆米花开始抖动，甚至还掉下来不少。

吧台上的动静越来越大。突然，沈腾头戴爆米花包装从吧台下面窜了出来。他大声对贾玲说道：“用美团App，买电影票更省钱”。

08「省钱」之打车

夜里，贾玲独自一人站在路旁，准备用手机“加价打车”。突然，一只手拍打她的肩膀。

“谁呀，还让不让人叫车了”，贾玲边向四周张望边说道。

这时，沈腾从广告牌上的海报中走出来，对她说道：“用美团App，打车更省钱”。