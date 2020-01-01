王者荣耀×腾讯看点：“破五迎财神”，咋迎？

春节年年过，年味，却越过越淡。

我们每年都在慨叹，以前的年味逐渐消失了，随即纷纷将目光从线下转移到线上。线上的春节营销，也成为了品牌们的战场，品牌们希望能将“年味”重新表达好。这意味需要融合传统的元素，既接地气，又需要带些新意。

就在这个春节，看点快报与王者荣耀，首次进行了跨平台合作，在 2020 的春节营销中让人眼前一亮，品牌与用户皆大呼过瘾。

一：“看点×王者”

看点快报，是腾讯旗下的一款个性阅读、快乐吐槽的新闻阅读产品，可识别用户的阅读兴趣，给予用户千人千面的信息浏览体验。

王者荣耀，一款国民级的手游，其曾与很多品牌都有以联名等形式合作，如口红、信用卡、零售、服饰等。而这一次，王者与看点快报，是两个没有实体的平台之间的跨界合作。在此之前，游戏与信息流平台之间的合作，是没有人尝试过的。

看点为王者荣耀提供渠道，王者荣耀为看点提供精品的内容。两个平台一是首次合作，二是选择在春节营销的节点，这对于品牌和代理商点维文化都是一个挑战。

此次营销，是要化解这个brief中的重点——什么样的内容才是精品？如何去思考和打造创意？联系“年味”，可以做些什么？

在经过前期大量的思考、后期辛苦的执行后，品牌和代理商在这个春节里，交出了一张漂亮的答卷，出品了一系列高质量短片。

二：“破五迎财神”

从腊月开始，年俗活动便一个接一个。祭灶、守岁、拜年……天南地北的民俗各有不同，在发展及传承中，这些习俗已较为固定。其中，“破五迎财神”依然是非常受重视的仪式，也是中国民间最古老的春节习俗之一。

正月初五，俗称破五节，在初五财神生日到来的前一天晚上，各家置办应用之物，准备仪式迎接财神。形式和流程是非常传统的，而如何将“迎财神”拍得有趣？导演王文大胆地用一种荒诞和幽默的风格，将其演绎成一出好戏。



王者荣耀×腾讯看点春节广告 财神篇

一个从城镇回老家的年轻人，对这些仪式都是陌生的。他像很多年轻人一样，每天只喜欢流量自己感兴趣的信息。在迎财神前，他还在看点快报上刷王者荣耀的视频。

子时将近，母亲催促他赶紧走传统流程，准备迎财神。

当他们一家在迎财神前，原本置办好的神像突然不见，一家子全部慌乱起来，子时之际拜财神，这可是天大的事！长辈们对这些传统的重视，透露着一股质朴的气息。

正在长辈们焦头烂额不知所措的时候，这个年轻人才想起来，他一直熟悉的王者荣耀里的英雄角色关羽，也是财神。他灵机一动，用平板将王者里的关羽打开，用王者里的关羽，替代了原先的财神像。

在这个故事中，看点快报与王者荣耀，都是解决问题的钥匙。年轻人所浏览的信息与内容，都能切实地影响到他们的生活。

片子巧妙地用一个很现代的符号——平板中的王者荣耀，与传统年俗进行了融合，它看似很荒诞，却又很合理。王者荣耀的年轻属性尚成不了“年俗”，但可以成为“年俗”的一个组成部分。





三：“综合就是创造”

日本人有一句名言：综合就是创造。

王者荣耀基于看点快报用户的标签和兴趣，提供精品内容，看点快报通过智能算法可以直接将内容传达玩家，提供信息流渠道。一个是游戏，一个是信息平台，两者联动了起来。

两者之间的联动与整合，在未来还可以催生更多的可能性。

而新的内容，甚至能够改变用户的生活习惯。刷看点快报、玩王者荣耀这些事情本身也是生活消遣的一部分，在生活中，还有无数有趣、个性的事情能够被挖掘以及被输出为优质的内容信息。

在创意前期的头脑风暴中，还曾打算拍一条有关过年包饺子的趣事：一个母亲为与儿子拉近距离，经过一番研究，包出了王者荣耀重要符号“荣耀水晶”形状的饺子。

类似这样的趣事，在现实中，是非常有可能发生的。我们完全可以想象，以后越来越多的新元素，都能成为民俗中的一部分。

回看看点快报与王者荣耀的这次跨平台合作，产出的精品内容不仅提供了关于民俗的趣事，还有比较生活化的内容，比如有讲春节回家，在爸妈面前如何文明地玩游戏的片子，同样让用户感到诙谐幽默。



王者荣耀×腾讯看点春节广告 文明打野篇

Client 广告主 | 腾讯看点 – 看点快报，腾讯游戏– 王者荣耀

Client Representative ：何谦，李博

Client Producer：何谦，李博

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Producer ：狄文达

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Pre-production Team 前期执行组

Director：王文

Executive director：洪志宇

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Shape: JudyStoryboard：梓楠

Art Director：YETI art studio（陈奥）

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Actor agent：海玲

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Post-production Team 后期团队

Post Production ：DCP

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Graphic Design ：道长，仁慈，乔，阿菲

3D Lighting”>Modelers：介瑜