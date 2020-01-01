喜力 2020 超级碗：吃瓜群众一秒入戏，邦德扮演者有点囧

Daniel Graig VS James Bond

喜力啤酒邀请在系列影片中扮演 007 詹姆斯 ▪ 邦德的男星 Daniel Graig 出演最新广告片，并在 2020 超级碗期间进行了投放。许是其扮演的角色令人印象深刻，短片中 Daniel Graig 被屡次误认为是特工 007 本人，制造出不少颇有戏剧性的场面。喜力啤酒产品及视觉符号均有出现，该片同时也为 4 月即将上映的电影《007：无暇赴死》( 007:No Time to Die ) 预热。

正在海边度假的 Daniel Graig 约了一辆出租车，女司机将其误认为是邦德本人，略带兴奋的将车开出了动作影片效果。





Daniel Graig 下车后，发现自己的护照被遗忘在出租车上了。他试图狂奔追赶，街边看客以为他就是 007，随后发现对方体力明显不支，并不是皇家特工本人。





Daniel Graig 随出租车来到一座古堡中，他换上了影片中 007 标志性的西装外套，所有人见到他后都一秒入戏。女司机翻阅了护照上的名字，仍然以为是邦德在乔装打扮。





片尾，Daniel Graig 来到吧台，随即出现了一只影片中邦德用来喝马提尼的高脚杯。他使了个颜色，终于喝到了喜力啤酒。





喜力啤酒还发布了一则 10 秒短片，沿用以上广告片结尾时的吧台场景，推广在上班时也可以饮用的喜力 0.0 无酒精啤酒。