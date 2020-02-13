三星 Galaxy S10 的十大新功能，都在这些超美互动橱窗里

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Samsung x KaDeWe

去年 2 月，三星推出了 Galaxy S10 系列手机。不久之后，三星和制作公司 UNIT9、创意代理商 Cheil 合作，承包了位于德国柏林的一家大型百货公司 KaDeWe 。这家百货公司的商场有个特点：复古的建筑正面有十个巨大的橱窗。三星决定将 S10 系列手机的十个亮点放大到这十个橱窗上，用互动装置与路人进行互动，引起更多人的关注。

KaDeWe 作为欧洲第二大百货商店，每天都有成千上万的人流量。在这里的橱窗里面，安装着很多传感器和特制的灯光显示器，路人通过触摸、按压甚至仅仅路过让镜头捕捉到动作，橱窗都会相应作出反馈互动。

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最新的三星 Galaxy S10 手机包含了很多细节上的功能亮点，但普通人难以切身体会到它们带来的惊喜。

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于是三星决定在 KaDeWe 的这十个橱窗里面，用互动装置给路过的人留下深刻的印象。

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比如“无线共享电量”功能，当两个人同时按住装置的两端时，灯光会有一个传导的亮暗过程。

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又或者是“多应用程序拖放”，就像抓娃娃机一样的简单。

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比如“增强现实全身跟踪”功能，当路人在橱窗前做动作的时候，橱窗内显示屏中的玩偶就会做出同样的动作。

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另外还有其他一些特殊功能介绍的橱窗： 冉冉升起的太阳代表其超强的充电功能、镶嵌于玻璃中的指纹来演示它的全新的超声波指纹识别系统、还有瓢泼雨淋来体现其优异的防水性能等等。

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卡迪威是全欧洲第二大百货商场，每天吸引着成千上万的顾客。借助卡迪威的十个橱窗同时展示新款手机在当地引起了不小的轰动，消费者反响热烈。成群的人们驻足窗前观赏展示，更多的人则排起了长队迫不及待的准备与机器互动，当时在柏林销售出去的 Galaxy S10 比之前多了 280%。

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Credit: 

Brand: SAMSUNG
Agency: CHEIL
Production House: UNIT9
Creative Director: KATE LYNHAM
Technology: GESTURE RECOGNITION , MICROSOFT KINECT

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