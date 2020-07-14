当NIKE遇上GENZ：各位，#新年不承让#

承让了，是谦虚

不承让，叫尊重

总觉得年味越来越弱？

对GENZ来说，只是把“仪式感”用另一种方式来演绎。

NIKE发现：年轻一代的他们，对待新年，除了沿袭传统，更有RESPECT。

RESPECT，不仅是对传统新年的尊重，还是融入年轻的想法去创造。

RESPECT，更是运动时和对手过招，次次拼尽全力。

因为RESPECT，让运动的一招一式都尽显尊重。

因为RESPECT，才能成就更好的农历中国新年。

NIKE #新年不承让# CAMPAIGN中，UID在“RESPECT”的概念下，通过独特而NIKE的角度制造新一代关注的春节内容，持续的使NIKE在整个春节传播中和新一代 “对上电波”。

一、年轻人的RESPECT，让他们自己说吧

还叫他们没长大的孩子？看看日历吧，已经2020年了 。

今天的95后，早已在不同的领域崭露头角。街舞、滑板、摄影、跳高，这个新年，我们“跟踪”了4个不同领域4位年轻的佼佼者，发现那些在新时代长大的年轻一代，对待新年有着更大胆的表达，接受度更宽，更愿意去创造，并且，还拥有绝对不输前辈的执着。

舞者APPLE，去创造

传统舞狮元素，别再搭配经典乐曲和大红稠

舞者APPLE将这一传统新年元素，融入进街舞

用另一种节奏，来阐释年的节奏

看，他们玩得多热闹





时尚摄影师李安琪，去记录



公园只能是大爷大妈的竞技场？

在李安琪心中，这里才是离生活最近的地方

她走近公园的主角，提炼记忆中的年味

这波红，有点时尚

滑手王玓，再来一次

和一家人围坐在一起，是年的团聚

叫上几个哥们相聚一滑，是滑手信奉的团聚

动作不到位？再来一次

大家都看着呢，可别丢了面子

跳高运动员陈俊嘉，选择沉淀

在训练场给爸爸拜个早年，

是遗憾，也是执着

再一次突破自己

给新年定下基调：

新年不承让

空旷的街头响起《恭喜恭喜》，吹萨克斯的大爷表示：我比年轻人更带劲。

在仪式感之外，新年对GENZ来说不是某一天，而是他们将如何迎接新的一年：

是超过上一年，是尽情表达自我，是一次不行再来一次。

而这，就是“新年不承让”。





二、对传统的RESPECT，也该换个画风了

“鸡腿让你，飞毛腿看我。”

“不用敬酒，晃到你醉。”

“行头换新的，风头是我的。”

“玩什么你定，怎么玩看我。”

NIKE在新年场景中充分挖掘出“不承让”的运动精神。我们以此为灵感，在SOCIAL上通过漫画这样一种更随意并且夸张的表达方式，与GENZ一代沟通。用轻松的画风，表达对传统的尊重，新年的每个角落，都是“不承让”的运动场。

用尽全力，才能演绎“掷”在千里

青出“瑜”蓝，贴春联更要稳中求胜

不手痒抢板，如何演绎步步“灯”高

把做家务，做出横“扫”千军的霸气

因为是朋友，才要赢得拼尽全力

先说好，这次轮到我崭露头“饺”

没有简单合影，只有势在必“型”

本次CAMPAIGN中，NIKE与DICK NG，INKEE WANG和MOTHER FAKER三位漫画家合作，在日常生活中挖掘“不承让”的运动场，用大胆独特的画风，为传统文化找寻一种轻松、甚至让人能够笑出声的表达。

而这一次的合作，也是NIKE在与GENZ沟通过程中的一种全新的尝试。

在CAMPAIGN期间，我们基于NIKE鼠年大事件原有的剪纸元素设计，在微信端进行视觉延展，充分表达出“新年不承让”的气质。

三、天降RESPECT，句句不承让

新年，NIKE成为首批微信开放“EMOJI关键词掉落”授权的品牌。在新年期间，只要输入“NIKE”、“不承让”等关键词，抱拳礼的EMOJI就会从屏幕上方掉落，NIKE红包也会不经意给你惊喜。

我们将来自中国街头传统的“抱拳礼”融入到EMOJI的设计中，将对传统新年的RESPECT通过年轻人喜欢的方式进行表达，更表达了运动场上的 “较真劲儿”。当GENZ遇上新年，哪怕抢红包，都想说一句“不承让”。

持续用趣味性十足的形式与GENZ对话，传递“新年不承让”的精神内核。我们尊重传统，尊重对手，剩下的，就交给新一代自己去表达吧。

真的尊重传统，就拿出“不承让”的劲儿。

真的尊重年轻人，就把世界交给年轻人。

嘿，新年这一场，你上！