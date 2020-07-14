当NIKE遇上GENZ：各位，#新年不承让#

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承让了，是谦虚

不承让，叫尊重

当NIKE遇上GENZ：各位，#新年不承让#

总觉得年味越来越弱？

对GENZ来说，只是把“仪式感”用另一种方式来演绎。

NIKE发现：年轻一代的他们，对待新年，除了沿袭传统，更有RESPECT。 

RESPECT，不仅是对传统新年的尊重，还是融入年轻的想法去创造。

RESPECT，更是运动时和对手过招，次次拼尽全力。

因为RESPECT，让运动的一招一式都尽显尊重。

因为RESPECT，才能成就更好的农历中国新年。

NIKE #新年不承让# CAMPAIGN中，UID在“RESPECT”的概念下，通过独特而NIKE的角度制造新一代关注的春节内容，持续的使NIKE在整个春节传播中和新一代 “对上电波”。

当NIKE遇上GENZ：各位，#新年不承让#

一、年轻人的RESPECT，让他们自己说吧

还叫他们没长大的孩子？看看日历吧，已经2020年了 。 

今天的95后，早已在不同的领域崭露头角。街舞、滑板、摄影、跳高，这个新年，我们“跟踪”了4个不同领域4位年轻的佼佼者，发现那些在新时代长大的年轻一代，对待新年有着更大胆的表达，接受度更宽，更愿意去创造，并且，还拥有绝对不输前辈的执着。

舞者APPLE，去创造

传统舞狮元素，别再搭配经典乐曲和大红稠

舞者APPLE将这一传统新年元素，融入进街舞

用另一种节奏，来阐释年的节奏

看，他们玩得多热闹

当NIKE遇上GENZ：各位，#新年不承让#


时尚摄影师李安琪，去记录

公园只能是大爷大妈的竞技场？

在李安琪心中，这里才是离生活最近的地方

她走近公园的主角，提炼记忆中的年味

这波红，有点时尚

当NIKE遇上GENZ：各位，#新年不承让#

滑手王玓，再来一次

和一家人围坐在一起，是年的团聚

叫上几个哥们相聚一滑，是滑手信奉的团聚

动作不到位？再来一次

大家都看着呢，可别丢了面子

当NIKE遇上GENZ：各位，#新年不承让#

跳高运动员陈俊嘉，选择沉淀

在训练场给爸爸拜个早年，

是遗憾，也是执着

再一次突破自己

给新年定下基调：

新年不承让

当NIKE遇上GENZ：各位，#新年不承让#

空旷的街头响起《恭喜恭喜》，吹萨克斯的大爷表示：我比年轻人更带劲。

当NIKE遇上GENZ：各位，#新年不承让#

在仪式感之外，新年对GENZ来说不是某一天，而是他们将如何迎接新的一年：

是超过上一年，是尽情表达自我，是一次不行再来一次。

而这，就是“新年不承让”。

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二、对传统的RESPECT，也该换个画风了

“鸡腿让你，飞毛腿看我。”

“不用敬酒，晃到你醉。”

“行头换新的，风头是我的。”

“玩什么你定，怎么玩看我。”

NIKE在新年场景中充分挖掘出“不承让”的运动精神。我们以此为灵感，在SOCIAL上通过漫画这样一种更随意并且夸张的表达方式，与GENZ一代沟通。用轻松的画风，表达对传统的尊重，新年的每个角落，都是“不承让”的运动场。

用尽全力，才能演绎“掷”在千里

青出“瑜”蓝，贴春联更要稳中求胜

不手痒抢板，如何演绎步步“灯”高 

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把做家务，做出横“扫”千军的霸气

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因为是朋友，才要赢得拼尽全力

先说好，这次轮到我崭露头“饺”

没有简单合影，只有势在必“型”

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本次CAMPAIGN中，NIKE与DICK NG，INKEE WANG和MOTHER FAKER三位漫画家合作，在日常生活中挖掘“不承让”的运动场，用大胆独特的画风，为传统文化找寻一种轻松、甚至让人能够笑出声的表达。

而这一次的合作，也是NIKE在与GENZ沟通过程中的一种全新的尝试。

在CAMPAIGN期间，我们基于NIKE鼠年大事件原有的剪纸元素设计，在微信端进行视觉延展，充分表达出“新年不承让”的气质。

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三、天降RESPECT，句句不承让

新年，NIKE成为首批微信开放“EMOJI关键词掉落”授权的品牌。在新年期间，只要输入“NIKE”、“不承让”等关键词，抱拳礼的EMOJI就会从屏幕上方掉落，NIKE红包也会不经意给你惊喜。

我们将来自中国街头传统的“抱拳礼”融入到EMOJI的设计中，将对传统新年的RESPECT通过年轻人喜欢的方式进行表达，更表达了运动场上的 “较真劲儿”。当GENZ遇上新年，哪怕抢红包，都想说一句“不承让”。 

持续用趣味性十足的形式与GENZ对话，传递“新年不承让”的精神内核。我们尊重传统，尊重对手，剩下的，就交给新一代自己去表达吧。

真的尊重传统，就拿出“不承让”的劲儿。

真的尊重年轻人，就把世界交给年轻人。

嘿，新年这一场，你上！

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