优衣库：入选全球100个伟大设计的是件羽绒服？！

《财富》杂志最新评选出了全球100个伟大设计，入选的除了苹果手机、特斯拉、任天堂、LEGO等，竟然还有一件羽绒服！

它就是优衣库轻羽绒，唯一荣登《财富》100个伟大设计榜的服装，一件超越服装定义的神品，上榜的原因在于回答三个问题：（1）设计是否推动了行业创新；（2）设计是否促进了商业成功；（3）设计是否贡献了美好生活。

O1 CAMPAIGN 新课题

客户产品本身就是大创意时，传播还可以怎么做？把伟大的设计和日常生活场景紧密连接在一起，落入生活洞察，探寻它可能带来的重要角色。

冬天本是一个束缚重重的笨重季节，优衣库轻羽绒的革新改变了人们对冬天的固有认知，谁说冬天保暖一定要臃肿不堪，谁说保暖服必是时尚搭配的雷区，谁说羽绒难以抵挡寒冬多变的阴雨天气……优衣库轻羽绒2020年再升级，一件实现「轻盈、温暖、防水、防静电、便携」五大功能，完美解决了冬天可能遇到的各种尴尬，我们要做的是，从冬季的生活痛点出发，场景化产品带来的轻暖时刻，将优衣库轻羽绒无缝植入日常生活，让人们发现，原来轻羽绒还能这样超越所知。

02 一件轻羽绒能带来多少惊喜感？

产品惊喜感，是这次推广的核心关键词。围绕优衣库轻羽绒五大功能，深化“五大功能一件囊括”的产品故事，充分展示意想不到的羽绒体验——

惊喜场景：轻到会飘的羽绒服，也能温暖过冬！

90%含绒量，超轻超保暖！

惊喜场景：小雨小雪，不带伞也能出门？

防水面料抗沾湿，从此无惧湿冷天。

惊喜场景：冬日贴身穿着，也能不起静电？

防静电面料，摆脱来电尴尬。

惊喜场景：一件羽绒服，也能装进化妆包？

便携收纳，随身随包，说走就走。

惊喜场景：基本款，照样穿出时尚感？

圆V领自由切换，内搭外穿都有型。

三大款式：蓬松款·经典款·便携款；五大功能：轻·暖·便携·防水·防静电；让冬日的所有不可能，都成为可能。

衣库轻羽绒，一件囊括无界可能 ！

03 挑战无界穿搭可能，轻羽绒还能这么穿

通过首届优衣库轻羽绒穿搭大赛，将场景进一步延伸，跨圈层演绎无界可能！

一件囊括 时尚可能

一件囊括 多样生活

铲屎官跨越季节界限，不做“人形粘毛器”？

轻羽绒防静电面料，轻松应对冬日静电，随时随地，放肆吸猫！

上一秒通勤，下一秒出入派对？

多款多色，百变穿搭，适配多种生活场景，一件在手，轻暖时尚不靠冻！

直男式关心，不只多喝热水？

女朋友的送命题，轻羽绒来解答！寒冷冬天为她披上轻羽绒，暖身又暖心，还能情侣同款，一起秀恩爱。

还有更多丰富的场景故事，衍生于生活角角落落……

趁着年轻去冒险，一件轻羽绒就够了？妈妈独自带娃出门，也能一件搞定？可差旅，可撸猫，可徒步赏雪，可走秀，可派对，可内搭……

04 最后，来一个2.7米的大大大彩蛋

优衣库官方又向装置艺术发出挑战，在进博会上，玩儿了票“大”的！宽2.3米、高2.7米的全球最大优衣库轻羽绒，在进博会上正式出道，并随后于上海淮海中路全球旗舰店展出：

这个冬天，一头扎进暖暖的轻羽绒里，与优衣库一起，开启无界可能吧！

注：本次产品传播介陌负责产品social推广概念提炼、产品素材二次创作，以外围的传播（不含明星、活动、展示等）。