7-ELEVEN CSR公益广告：有你一块，“饿”梦不再

原标题：7-ELEVEN CSR：偏乡独居老幼无法摆脱的「噩梦」
7-ELEVEN「把爱找回来」长期以来一直关注台湾弱势族群问题，并透过店内捐款箱向消费者进行募款，藉此帮助弱势族群改善生活。
他们发现在台湾偏乡许多独居老幼家庭，因居住环境偏远，普遍缺乏餐食资源，让「好好吃饭」这件对一般人来说在简单不过的事，对他们来说都难上加难。
7-ELEVEN希望能透过更令人耳目一新的创意，让消费者们都能注意到「偏乡老幼缺乏餐食资源」的问题，一块投下零钱做爱心，让他们能好好吃饭。
为了要凸显吃不饱对偏乡独居老幼家庭来说，是多令人害怕的事。所以，我们将他们害怕的饿肚子变成了如恐怖电影般，一场挥之不去的「恶梦」。
死寂的空间里，某个低鸣声不断响起。环顾封闭房间，旧式玻璃窗开始颤动……
两个年幼的小姊弟，在家中彷彿被看不见形体，不停发出「咕噜」声响的怪物给追逐。不管怎么样跑、怎么样躲藏都无法摆脱，甚至经常会在睡梦中被其惊醒。
直到结尾才解答，造成他们恐惧的「咕噜」声响，其实并非什么怪物，而是吃不饱的他们肚子里所发出的声音。
对一般人来说，吃饱是再简单不过的事。这样的「饿梦」，对一般人都无法想像到，甚至无法体会。
7-ELEVEN将以往一般民众无法切身感受的社会议题，运用恐怖片手法让观众直接感受饿肚子产生多大的恐惧，创造消费者对「偏乡老幼缺乏餐食资源」社会议题的关注，并增加爱心捐款投入的次数。
「有你一块，饿梦不再」。
创作企业名单：
创意代理商：ADK TAIWAN
制作公司：大演制作
创作人员名单：
创意长：游明仁
执行创意总监：林昆显
创意总监/文案：游晓晨
文案：李柏儒
艺术指导：白乃卉
艺术指导：林育任
业务总监：洪伟伦
代理商制片经理：邵豊田
制作公司：大演制作
导演：沉羿铨
数英奖参赛项目说明——ADK TAIWAN，创意代理商
【背景与目标】
7-ELEVEN「把爱找回来」长期以来一直关注台湾弱势族群问题，并透过店内捐款箱向消费者进行募款，藉此帮助弱势族群改善生活。他们发现在台湾偏乡许多独居老幼家庭，因居住环境偏远，普遍缺乏餐食资源，让「好好吃饭」这件对一般人来说在简单不过的事，对他们来说都难上加难。
7-ELEVEN希望能透过更令人耳目一新的创意，让消费者们都能注意到「偏乡老幼缺乏餐食资源」的问题。一块投下零钱做爱心，让他们能好好吃饭。
【洞察与策略】
对一般人来说，吃饱是再简单不过的事。但对偏乡弱势独居老幼家庭而言，因缺乏餐食资源，经常一个便当就是一家人的一日三餐。想要温饱，比什么都来得困难。
我们将弱势独居老幼家庭对「吃不饱」的恐惧包装成如同恐怖片般的恶梦，最后解答对弱势独居老幼家庭来说「他们最大的恶梦，就是永远吃不饱的饿梦」。藉此，创造消费者对此议题的关注，并增加爱心捐款投入的次数。
【创意阐述】
为了要凸显吃不饱对偏乡独居老幼家庭来说，是多令人害怕的事。所以，我们将他们害怕的饿肚子变成了如恐怖电影般，一场挥之不去的「噩梦」。
透过两个年幼的小姊弟，在家中彷彿被看不见形体，不停发出「咕噜」声响的怪物给追逐，不管怎么样跑、怎么样躲藏都无法摆脱，甚至经常会在睡梦中被其惊醒，直到结尾才解答，造成他们恐惧的「咕噜」声响，其实并非什么怪物，而是吃不饱的他们肚子里所发出的声音。
创意整体执行：
（1）网路影片：如恐怖片形式的题材，透过小姐地不停被恐怖的「咕噜声」追逐，最终才公开，他们所恐惧的咕噜声不是来自真正的怪物，而是来自对餐食资源不足，吃不饱的恐慌。
（2）DM零钱袋：运用恐怖电影海报视觉，强化有你一块捐款，就能终止饿梦，让独居老幼家庭好好吃饭。
（3）粉丝团PO文：影片露出期间，搭配PO文，强化讯息传递完整度。
【结果与影响】
1、上片后，不同于以往公益影片的切入点与形式，在网路上获得了极大的回响；
2、店头DM零钱袋快速索取一空，募款金额再创历年新高。