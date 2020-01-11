7-ELEVEN CSR公益广告：有你一块，“饿”梦不再

原标题：7-ELEVEN CSR：偏乡独居老幼无法摆脱的「噩梦」

7-ELEVEN「把爱找回来」长期以来一直关注台湾弱势族群问题，并透过店内捐款箱向消费者进行募款，藉此帮助弱势族群改善生活。

他们发现在台湾偏乡许多独居老幼家庭，因居住环境偏远，普遍缺乏餐食资源，让「好好吃饭」这件对一般人来说在简单不过的事，对他们来说都难上加难。

7-ELEVEN希望能透过更令人耳目一新的创意，让消费者们都能注意到「偏乡老幼缺乏餐食资源」的问题，一块投下零钱做爱心，让他们能好好吃饭。

为了要凸显吃不饱对偏乡独居老幼家庭来说，是多令人害怕的事。所以，我们将他们害怕的饿肚子变成了如恐怖电影般，一场挥之不去的「恶梦」。

死寂的空间里，某个低鸣声不断响起。环顾封闭房间，旧式玻璃窗开始颤动……

两个年幼的小姊弟，在家中彷彿被看不见形体，不停发出「咕噜」声响的怪物给追逐。不管怎么样跑、怎么样躲藏都无法摆脱，甚至经常会在睡梦中被其惊醒。

直到结尾才解答，造成他们恐惧的「咕噜」声响，其实并非什么怪物，而是吃不饱的他们肚子里所发出的声音。

对一般人来说，吃饱是再简单不过的事。这样的「饿梦」，对一般人都无法想像到，甚至无法体会。

7-ELEVEN将以往一般民众无法切身感受的社会议题，运用恐怖片手法让观众直接感受饿肚子产生多大的恐惧，创造消费者对「偏乡老幼缺乏餐食资源」社会议题的关注，并增加爱心捐款投入的次数。

「有你一块，饿梦不再」。

创作企业名单：

创意代理商：ADK TAIWAN

制作公司：大演制作

创作人员名单：

创意长：游明仁

执行创意总监：林昆显

创意总监/文案：游晓晨

文案：李柏儒

艺术指导：白乃卉

艺术指导：林育任

业务总监：洪伟伦

代理商制片经理：邵豊田

制作公司：大演制作

导演：沉羿铨