台湾公益项目捐血地标：打开导航，哪里缺血即时知晓

台湾是世界献血率极高的地方，但仍会发生血荒的情况。因为血荒是即时的、不可预期的，而人们在日常生活中，不能即时接收到关于缺血的信息，即使民众热心献血，但当出现紧急缺血的情况发生时，献血中心仍无法及时号召到某特定血型的人来献血。

人们不太愿意下载新的APP，创意团队发现地图APP上的定位icon翻转后就像血滴形状，“捐血地标”于是将捐血的地标移植到了常用的导航型APP中，人们用手机找寻地点时，定位标会串联血液中心实时血量库存数据，若发生了血荒，定位标翻转成血滴，告知人们欠缺的具体血型，并导航人们至最近捐血站，如没有缺血的状况，定位icon将保持原状。

广告上线后，大大提升了台湾血液募集的效率，让血荒状况发生时长从平均35小时缩短至7小时。这个巧妙的创意帮助最适合的人及时赶到最适合的地点，使得人们的善意及时发挥最大的效用与价值。该作品获得了Cannes Lions入围、One Show佳作、Cresta Awards今奖、Spikes Awards同奖、伦敦广告奖华文竞赛金奖、纽约广告奖Finalist、上海国际广告奖金奖、 One Show中华创意奖的银奖、4A创意奖金奖、时报金手指奖全场大奖。

数英奖案例展示—— Wunderman Thompson，创意代理商

创作企业名单：

Wunderman Thompson Taipei





创作人员名单：

劳双恩 / Chairman, APAC Creative Council

常一飞 / Chief creative officer

吴旻龙 / Executive creative director

张长青 / Creative director

江玩儒 / Senior Art director

罗雅菊 / Senior copywriter

李婕 / Senior Account execu