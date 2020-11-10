台湾公益项目捐血地标：打开导航，哪里缺血即时知晓

台湾是世界献血率极高的地方，但仍会发生血荒的情况。因为血荒是即时的、不可预期的，而人们在日常生活中，不能即时接收到关于缺血的信息，即使民众热心献血，但当出现紧急缺血的情况发生时，献血中心仍无法及时号召到某特定血型的人来献血。
人们不太愿意下载新的APP，创意团队发现地图APP上的定位icon翻转后就像血滴形状，“捐血地标”于是将捐血的地标移植到了常用的导航型APP中，人们用手机找寻地点时，定位标会串联血液中心实时血量库存数据，若发生了血荒，定位标翻转成血滴，告知人们欠缺的具体血型，并导航人们至最近捐血站，如没有缺血的状况，定位icon将保持原状。
广告上线后，大大提升了台湾血液募集的效率，让血荒状况发生时长从平均35小时缩短至7小时。这个巧妙的创意帮助最适合的人及时赶到最适合的地点，使得人们的善意及时发挥最大的效用与价值。该作品获得了Cannes Lions入围、One Show佳作、Cresta Awards今奖、Spikes Awards同奖、伦敦广告奖华文竞赛金奖、纽约广告奖Finalist、上海国际广告奖金奖、 One Show中华创意奖的银奖、4A创意奖金奖、时报金手指奖全场大奖。
数英奖案例展示——Wunderman Thompson，创意代理商
创作企业名单：
Wunderman Thompson Taipei
创作人员名单：
劳双恩 / Chairman, APAC Creative Council
常一飞 / Chief creative officer
吴旻龙 / Executive creative director
张长青 / Creative director
江玩儒 / Senior Art director
罗雅菊 / Senior copywriter
李婕 / Senior Account execu
数英奖参赛项目说明——Wunderman Thompson，创意代理商
【背景与目标】
台湾的捐血率高居世界第一，却仍时常发生特定血型的血荒。这表示民众虽然踊跃捐血，但捐血者可能在没缺血的地区或时间点捐血，或捐出的血型不是最迫切需求的。
一般人在日常生活中很难实时接收到缺血讯息，就算台湾人热于捐血，最急需要时也很难用募集到真正欠缺的血型。
而台北捐血中心是民间公益团体，非政府机构，因此没有政府公权力广泛发送缺血讯息给所有民众，也因为经费来自其他团体或私人捐赠，没有任何媒体预算可推播缺血讯息。更何况血荒是临时、无法预知的。
如何让缺血讯息，更实时投放到人们的生活中，驱动捐血？
号召特定血型的民众，在最需要的地区与时刻捐血，并缩短特殊血型血荒的时间？
【洞察与策略】
台湾智能型手机普及率为世界第2名，人们在日常生活中经常使用导航型APP，也常会透过手机搜寻地点。
我们发现搜寻地点的定位icon翻转后，巧妙地就像血滴形状，「捐血地标」因此诞生。
我们了解人们不希望额外下载任何 APP，我们将「捐血地标」移植到人们生活中常用的导航型APP里。当人们透过移动装置，找询某一地点时，此地点的定位 icon 会串联血液中心最实时的血量库存数据。
当特定血型短缺时，定位icon将会翻转成血滴形状，实时告知人们缺少的血型，并为人们导航至最近的捐血站，若没有缺血，定位 icon 将维持原状。
【创意阐述】
第一个合作的APP，是搜寻停车地点的“停车大声公”，它已拥有200万用户。当这200万人找询某地区的停车地点时，他们能及时接收到缺血详细信息，包括血型、可捐血地点等，触动更多血型符合的人前往捐血。
这个idea，是一个具体有效的永续性作法，让捐血中心无需购买任何媒体，就能在日常生活中传递血荒讯息。
而这只是一个开始，我们也将与其他4个关于美食、交服务的导航型APP合作，让这个idea的使用更加广泛。
【结果与影响】
1、「捐血地标」上线至今，已将台湾血荒发生到结束的时间，从平均35小时，大幅缩短为7小时。这代表血液募集更实时、更有效率。
2、在台湾，上线后2个月，透过此APP获知缺血讯息，并进行第一次捐血的人数，已超过11900人。
3、22家台湾新闻媒体主动报导
反转定位标，热血助人从此开始 —— Yahoo News
让捐血更有效率 —— Malaysian News
每个停车的地点，都是助人的起点 —— 东森新闻
4、这个idea，是一个具体有效的永续性作法，让捐血中心无需购买任何媒体， 结合捐血中心数据与现有APP，在日常生活中持续性地推播血荒讯息，帮助捐血中心在对的时间、地点，募集到真正欠缺血型，确实解决台湾当地血荒的困境。