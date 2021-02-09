盼盼食品首提“以礼相聚”，【冬奥版盼客礼】突围2021春节营…

牛年春节的特殊环境，虽然打乱了人们团圆欢聚和走亲访友的节奏，但年味还是浓浓的。这期间，当然少不了各大品牌营销的加薪助燃，毕竟忙碌了一年，谁也不愿亏待自己，在年货置办上必须仪式感满满。

虽然在“原地过年”的号召下，大部分品牌的营销动作都有所收敛，但架不住百姓们对年货、年礼的原始渴望，某些优秀品牌还是诚意十足地为人们送去了美味和祝福。

盼盼食品“盼爱回家·以礼相聚”的春节营销思路，就低调地脱颖而出。“盼爱回家”是盼盼食品延续多年的春节icon，已有一定的市场认知基础；而“以礼相聚”完美契合了牛年春节的现实环境，短短8个字就让大家心中复杂的情绪找到了寄托和出路。

人虽不能团聚，但求以礼相聚。盼盼食品为此推出了【牛气冲天盼客礼】与【冬奥版盼客礼】两款年货礼盒，在设计和寓意上，两款礼盒都有各自的亮点。

【牛气冲天盼客礼】的牛年生肖主题格外醒目。用经典的红金色调，将铜钱、祥云等中国元素汇聚一席，共同构成了财源广进、吉祥如意、气冲斗牛等美好寓意表达。再加上麦香鸡味块、艾比利薯片、梅尼耶干蛋糕、瑞士卷等丰富的盼盼人气零食产品，整个礼盒可谓“有颜有料”、“牛气”十足！

而【冬奥版盼客礼】则将其盼盼食品作为北京2022年冬奥会赞助商的身份与年货营销完美融合。设计上，冬奥冰雪元素与国粹元素交相辉映，再配以国韵唯美的官宣海报、以及赠送冬奥会吉祥物手办的电商活动，整体可谓心思奇巧、寓意不凡。

盼盼食品的春节创意不止如此，而是一套全渠道覆盖的完整营销策划。在双微端，“牛说新语”系列创意海报不仅通俗接地气、更趣味性十足，各种谐音梗和口语化的妙趣解读，每一张都能戳中读者的痒点和笑点，为人们乐享春节提供了新式社交货币。

点击翻牌的SVG推文也将交互性发挥到极致，让消费者的参与感更强、更加深了用户对于产品和品牌的认知印象。

与此同时，盼盼食品还为冬奥赞助商身份与牛年春节找到了一个比较完美的契合点——“以冬奥姿势过牛年”，并以一个趣味小视频开启了官方微博的照片征集活动，在居家生活的场景中融入冬奥运动姿势，意在唤醒人们的活力四射、激情四溢的过年热情。

从粉丝反馈来看，活动发布一周就让“盼爱回家”话题收获了2.1亿曝光量和11万讨论量，效果相当不错。毕竟大家对于北京2022年冬奥会的民族自豪感、以及对于农历新年的民族归属感都是渴望表达的，将二者以仪式感的方式协同输出，内心应该能收获更多、跟大的喜悦和满足。

除此之外，盼盼食品携手多个蓝V品牌，针对两款年货礼盒进行跨界联动营销，其中安踏、金龙鱼、三棵树、燕京啤酒、金山办公等品牌都是“冬奥赞助大家庭”的成员。各品牌以创意海报的互动形式，结合熟悉的春节场景，将双方品牌和产品营销的声量高频放大。

这两年春节可能过得不尽如人意，但每年的春节营销都会有别具匠心的品牌惊喜出圈。今年，我们看到了盼盼的“以礼相聚”，感受到一个既有传统年味、又具奥运精神的新年体验。明年又是谁能走进我们的心呢？

人们对美好生活的追求从不止步，只待考验结束，每天都将值得庆祝。