打卡全球地标，这位新「网红」凭什么这么火？

2021年，人们渴望春节团圆的愿望从未如此强烈过，尤其对于全球华人来说，内心对团圆年的向往也被与家乡远隔万里的距离无限放大。

春节前夕，一个充满中国年味的“福无界”红色盒子在全球华人圈火了，全球知名地标打卡的动态，甚至在境外华人圈及媒体圈掀起一阵刷屏热潮。

加拿大、澳大利亚、马来西亚、中国香港……“福无界”身影遍布世界各个角落。这让人不禁好奇，这份能够跨国界的新年祝福究竟是什么来头？

一份仪式感满满的春节惊喜

事实上，图片中这些年味十足的“福无界”礼盒，其实是天猫淘宝海外为境外消费者特别推出的服务活动。

今年春节到来之际，为了让无法回国过年的境外华人远在千里之外也能感受到浓浓的年味，借天猫“年货节”之际，天猫淘宝海外首个服务心智IP“福无界“正式落地。

1月20日至25日期间，境外消费者登陆手机淘宝，切换所属国家或地区的淘宝页面后，可点击进入“特色会场”购买年味商品。

消费者下单购买年货好物，就有机会收到定制款“福无界”惊喜快递盒以及一并赠送的“送福卡”。扫描卡片及快递盒上的福字，还有机会获得春节诗签或者购物权益。

从购物体验到收到快递之后的互动玩法，线上活动将中国传统的春节习俗充分结合，福卡和诗签以及红红火火的惊喜快递盒象征着新年好兆头，带着家乡的年货连同对亲人和团圆的渴望，一起送到五湖四海的华人手里。

值得一提的是，“福无界”活动还将春节的仪式感落地到了物流的每一个环节。

在各大国际货运码头，印有“福无界”字样的红色集装箱格外引人注目，成为一道别致又亮眼的风景线。惊喜快递盒让全球华人感受到了春节的亲切感，“福无界”集装箱则让全世界更多人同样体验到中国的春节文化传统，营造出了喜庆吉祥的节日氛围。

从1月20日活动上线开始，天猫淘宝海外“福无界”服务专线正式开通。充分调动货品及商家的供给能力、菜鸟官方物流能力，由国内仓进行包装、集装箱转运，随后通过航空、船舶、货运车辆三条线路运输至境外。

专线包含航空运输专线7条，可运输至加拿大、美国、新加坡、马来西亚等7个境外国家或地区；船舶运输可到达新加坡、马来西亚、中国台湾、澳洲等地；客货车辆（陆运）以港巴车为主，每日百辆港车往来广东与中国香港。中国香港等地部分货品可实现次日达。

在此过程中，“福无界”让身在异国他乡的华人过上暖心“中国年”，拉近了与祖国的距离。与此同时，负责运输和配送的物流工作人员作为传递者，也能从中收获到一份喜悦和祝福。

围绕“送福全世界、好货好体验”的服务理念，“福无界”以创意为核心，打通了端内-端外的一体化传播链路。线上选购年货、收集福卡送祝福、集装箱及惊喜快递盒等素材落地，整个活动过程环环相扣，每一部分的高效串联和衔接配合让服务价值最大化，线上线下的联动以及活动整体处处都能感受到贴心的人文关怀，创意的巧思和执行渗透到了每一个细节，带给消费者更加直观且深刻的消费体验。

每一份乡愁都值得被满足

对于中国人来说，不管身处何方，都渴望能在春节的时候与家人团圆。春节对我们的意义也绝不仅是一个传统佳节，它更饱含着人们对家乡以及亲人的思念寄托。

面对传统春节期间乡情难却，尤其在今年疫情的阻隔之下，天猫淘宝海外调用平台充足的货品丰富度，通过官方物流能力以及资源调度能力，为全球各地的华人送去了家乡的年味。

这份特别的心意收获了全球华人的积极反馈，收到惊喜快递盒的消费者在各大社交平台掀起一波地标打卡热潮，还通过开箱视频、图文动态等形式自发传播，让这个特殊的春节更有仪式感。凝聚了满满心意的中国红“福无界”快递盒和福卡，俨然成了一位名副其实的新「网红」。

凭借平台亿级货品供给和菜鸟官方物流配送的多方保障， “福无界”服务活动在物流、春节前充分调动货品供给，保障服务物流事件的顺利进行，让全球消费者都能过好‘中国年’。

更加贴心的是，“福无界”服务活动将会持续停留一个月的时间，以确保每个境外消费者都能体会到全链路的互动趣味送福体验，收获春节祝福。此外，“福无界”专线并非是年货节的临时专线，而将会长期存在。在此后天猫淘宝海外阶段性的重点电商节日，“福无界”将持续提供境外服务专线保障服务，满足全球消费者在传统节庆期间的消费需求。

国有界，福无界。在天猫淘宝海外“福无界”的支持和保障下，家乡的各种好物不再遥不可及，每一份乡愁都能被满足。