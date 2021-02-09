百家名企·走进中国360行——讲述中国品牌的故事

在国家倡导“国家品牌 中国力量”的大背景下，联合河北省质量文化协会推出“百家名企”IP宣传活动，依托百度百家号，以独特视角通过视频、专题、话题及直播等形式，深度探访全国顶级企业及企业家。通过两场主题活动，直播大咖访谈并进行实地探厂，邀请百万网友一起感受中国企业上下求索的腾飞之路，深情感悟企业初心，体会中国品牌的力量。

“百家名企”前两期的成功举行震动了河北众多企业，促进了经济、政治、企业、文化的火热交融发展，掀起了跨界合作浪潮，也极大地激发了普通民众的民族自豪感。

疫情过境，中国的制造业受到了一定影响，企业需要在逆境中肩负责任高效生产，并展现企业担当，打破传统固有印象，实现区域破圈。河北省质量文化协会也需要在此时彰显组织宣传能力，有效深挖了产业魅力。为此，在以下层面树立了宣传目标：

1、 关注层面——全面展示企业建设成果，提升企业的社会关注度。

2、 体验层面——打造政企联合品牌传播标杆，彰显政府提升组织宣传能力，助力品牌知名度、美誉度提升，塑造企业光辉形象，多角度，数字化传播企业文化、挖掘产业魅力。

3、 口碑层面——集中生产大量内容，营造正面口碑，讲好中国品牌故事，提升企业好感度，促进网友积极互动，激发民族向心力，进一步督促企业负责任，有担当，初心不改。

1依托百度大数据进行重点区域深度打透，精准捕捉目标群体，提升关注、参与效率。

2借助原生话题唤醒记忆，使得百家名企中国品牌占据受众的内心高地，百家号/微博同时进行话题预热，连续发布百家名企活动预告、亮点海报及视频，触发用户记忆，引发受众持续关注、激发悬念。邀请众多领域知名KOL/KOC集中打造“百家名企观察团”概念，短时间内集中同步参与话题热议，强势聚焦、引发社会话题。

3多角度展现造精品内容，内容层面贴近用户视角，依据每一站的探访内容，从人、事、物等角度展开探访体验，深度挖掘直播内容。以百度为依托，全方位调动宣传资源，吸引政府相关部门、企业内部、行业内部的合力宣发，全量覆盖主题活动、话题、专题、小视频、创意图文等多维度内容形式，深层触达，聚焦直播现场。

#百家名企#项目，即以百家号作为主要传播阵地，通过“访谈+直播+专题沉淀”的“云上企业”模式，开启了两场企业主题直播项目：

#百家名企#系列活动第一站走进衡水老白干，探秘“一滴白酒的前世今生”直播分为四大板块。

① 观历史——采访酒业公司总经理王占刚、营销副总经理赵旭东，一起畅谈中国白酒文化起源

精酿制——第二现场主持人探厂直播，深入一线，通过探究粮食是如何变为美酒，追溯制酒过程中比较典型的步骤来为观众揭秘一坛好酒的诞生。

② 兼天下——演播厅历数老白干获得的国际奖项，为中国白酒增添了怎样的光彩，老白干在环保方面有怎样的见解，20年初疫情期间，衡水老白干也是在这次抗疫行动中起到了怎样的作用等等，彰显中国白酒的责任感。

③ 涨知识——在长达90分钟的直播当中，网友在直播间踊跃发问，主持人就一些消费者比较好奇的问题进行交谈，在交谈过程中进行了你不知道的白酒知识科普。

#百家名企#系列活动第二站走进邢台钢铁，立足社会与用户视角，围绕四大维度，探秘“钢铁是怎样炼成的”

① 生产侧——主持人邀请技术大咖揭秘邢台钢铁，从品牌介绍，到特钢工艺，从产品锻造，到技术升级为网友在线揭秘“钢铁是怎样练成的”。

② 产品侧——由厂区切回至品牌展厅，由型钢嘉宾讲述“变形金刚”从国防应用到民生应用。

③ 人文侧——开展人文访谈，邀请博士矩阵、技术总工，讲述“钢铁侠”的动人故事，展现一代又一代邢钢人的钻研和坚持。

④ 知识侧——开展有料有趣的钢铁冷知识科普吸引观众的兴趣，拉近邢钢和网民的距离

整个项目分为预热期间、引爆期、发酵期三大部分，两站探访直播前后有序进行。传播以百度系媒体为核心，多维度、多形式、全方位进行活动深入报道，形成完整的传播链路，提升企业品牌形象。

项目预热期，官方原生话题上线，提供有奖互动阵地，衡水老白干、邢台钢铁及“百家名企观察团”KOL联盟参与热议，引发UGC内容互动产出，强势聚焦、预热。与此同时，老白干、邢钢预告片视频、私域海报剪辑制作，在话题内、朋友圈、微博等平台有效预热传播。

项目引爆期，手百开屏、手百及好看视频PUSH推送、直播banner+搜索sug、百度信息流直播推送、城市频道高流量资源位展示、百度百科词条特建展示；百家号、微博、微信新媒体渠道私域PGC内容生产配合，引流，吸引受众对活动的关注。

直播结束发酵期，两期百家名企主题直播进行了深度的内容传播和持续报道，于线上长尾传播扩大影响力并进行破圈收割。

l 百家名企项目集中宣传期3天，累计超5000万次曝光。

l 其中“百家名企”push推送— 132万次

l 百度APP开屏 视频曝光 1500万次

l 百度APP直播总观看304万次

l 百度话题/微博话题，总话题阅读 1200万次

l 城市频道+直播频道banner位曝光230万次

l 直播网友互动超过7.1万

l 总评论超过1.8万

本项目宣传声量遍及全国，良好展示了企业建设成果，提升了企业的社会关注度。项目助力政企联合，协助政府机构升级组织宣传能力，有效深挖了产业魅力。

打造的“百家名企”IP，生动讲述了中国品牌故事，极大的激发了民族向心力与国人自豪感，有效聚集了大量人气，并从侧面撬动了经济发展。

注：本文系广告门企业用户授权在广告门平台发表，内容仅作为该用户观点，不代表广告门立场和观点。