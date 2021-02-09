为满足年轻消费群体的喜好、拉近品牌与用户之间的距离，呷哺呷哺X悦鲜活X纯享三品牌跨界联合玩转趣味营销，打造全新牛奶+酸奶的火锅花式吃法，赢取用户好感，抢占消费者心智，加强品牌与用户之间的互动social，增强品牌曝光度，实现1+1+1＞3的传播效果，收获了十分可观的品牌声量与产品销量。

市场环境与挑战：呷哺呷哺源自台湾，是深受消费者喜爱的时尚小火锅品牌，如今正在探索更新颖的营销手段，从而实现打透年轻圈层；纯享酸奶是一款君乐宝乳业推出的无甜味剂、无防腐剂、无色素的单纯酸奶品牌，具有饮品的口感和酸奶的营养价值；悦鲜活牛奶是君乐宝乳业推出的高营养价值超瞬时杀菌牛奶。在产品同质化严重的今天，为满足年轻消费群体的喜好、拉近品牌与用户之间的距离，呷哺呷哺X悦鲜活X纯享三品牌跨界联合玩转趣味营销，共创天选CP，年末吸睛。

达成目标：①、激活君乐宝与呷哺呷哺品牌潜在受众人群，充分利用百度AI营销生态体系，创造性的研发火锅和牛奶的跨界营销新玩法。②、提升双方品牌知名度、助力销售转化、引发受众二次创新内容、打造火锅行业现象级营销活动。

整个项目的传播围绕“天选CP”展开，分为预热期、爆发期和扩散期三大阶段，以百度系媒体为核心，结合三品牌线下资源，线上线下无缝衔接，多维度、多形式、全方位立体触达，形成完整的传播链路，提升品牌形象。生而不凡的呷哺呷哺小火锅，搭配INF0.09秒超瞬时杀菌技术的悦鲜活牛奶，还有纯享无添加酸奶的零+三重奏加持，共同打造「天选CP 鲜上加鲜」的火锅新吃法，全新推出“天选CP羔羊大满贯餐、鲜上+鲜新宠羔羊排餐、零+手切甄选牛肉套餐”三大主打套餐，带领三品牌的忠实粉丝一起“享鲜嗨涮”。

①、AI大数据下的CP 才是真正的天选CP

利用百度观星盘数据洞察-呷哺呷哺和君乐宝存在高度重合的受众人群，根据交叉人群的属性，推导出项目创意及其他延展投放。

②、打破常规火锅吃法 将产品破圈融合

结合呷哺门店布局优势，君乐宝人群规模及口碑优势，充分发挥百度AI营销生态环境，打造热词火锅快闪店IP，引发网红火锅吃法新热潮，将悦鲜活牛奶倒入呷哺现有锅底打造鲜上加鲜的锅底口味，餐后纯享酸奶搭配麦片水果等制作餐后甜点组合吃法。

③、传播多层面 媒介多次元

依托百度大数据进行重点区域定向投放，精准捕捉目标群体，传达活动亮点信息，提升关注、参与效率。

线上传播利用百度、腾讯、营销类门户网站等常规媒介，还充分利用了三个品牌的私域流量完成有效触达，线下打造吸睛快闪店及全国卖场特装堆头，在短时间内营造出热烈的跨界氛围。

整个项目的传播围绕“天选CP”展开，分为预热期、爆发期和扩散期三大阶段，以百度系媒体为核心，结合三品牌线下资源，线上线下无缝衔接，多维度、多形式、全方位立体触达，形成完整的传播链路，提升品牌形象。

阶段 1：预热期（12月7日-12月12日）微博话题铺垫热度 百度品专提供背书

12月7日创建#天选CP 享鲜嗨涮#微博话题，13日登上微博热搜，引发UGC内容互动产出，强势聚焦，预热。纯享、悦鲜活百度品专上线，为粉丝提供可靠背书。

阶段 2：预热期（12月12日-12月14日）微博打榜热搜 百度开屏大卡上线 线下全面开花

12月12日，呷哺呷哺、纯享、悦鲜活三品牌官方微博、微信同时官宣跨界。12月13、14日连续两天登上微博热搜榜，kol多家转发，百度动态开屏、大卡、搜索彩蛋上线，呷哺呷哺线下门店天选套餐开售，君乐宝全国线下商超天选物料更新。

阶段 3：扩散期（12.15-1.6），线上线下相互导流，持续扩散

扩散阶段将主题内容进行深度挖掘和持续传播报道，线上koc、ugc等大量内容传播扩大影响力并进行破圈收割，线下快闪店出街，百度搜索彩蛋领取奖励再次形成线上线下传播闭环。

流量破亿 圆满收官 呷哺呷哺X悦鲜活X纯享

项目总曝光量破109,288,617，

其中百度贡献55,989,954， 其他线上媒体贡献52,815,021；

线下触达483,642（未包含君乐宝线下地推部分）。

天选活动在呷哺呷哺店内参与度突破历史新高，受到食客强烈喜爱；

破圈层趣味营销social 首次鲜牛奶+酸奶小火锅跨界IP，

引爆1+1+1＞3传播效果。

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