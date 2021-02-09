见了太多倒掉的FLAG，宝洁x冬奥，给你一个不倒AR旗！

“逢年过节立FLAG”好像是每个年轻人的习惯，当代的年轻人愿意把自己的愿望昭告天下，有的Po在各大社交平台，有的在和朋友聊天中反复提及。在他们眼里，新年伊始没有什么是比制定目标更好的方式：目标既定，2021年才能够漂亮上场。

此次推广结合了宝洁明星与冬奥IP两大资源，赞意用一次洞察年轻人“许愿”习惯的全民FLAG活动，由运动员与明星打头，千万网友共同接力，在北京冬奥会倒计时一周年之际，用一个个年初制定的小目标，为一年后的自己，也为冬奥赛的运动员们打气。

逢年过节必“插旗”

AR解锁立FLAG新方式

2021年2月4日是北京冬奥会一周年倒计时的日子，这一天也是中国农历的小年。“全民AR插旗活动”正式上线，将新一年的人生赛场与一年后即将到来的冬奥赛场巧妙合并，联合亿万用户，在2021年伊始，插下AR FLAG，在新的一年漂亮上场。

区别于传统许愿的直接与简单，此次宝洁&冬奥会倒计时一周年立FLAG活动多了很多的“仪式感”——在活动期间，用户在成为宝洁电商会员后，可以通过天猫上的AR小程序进入活动页面写下FLAG，并通过AR的形式，在自己的生活场景下插下旗子，也可以与其他用户的FLAG进行拍一拍、推倒和留言互动，不仅更符合当代年轻人想要通过心愿与其他人社交的心理，也让许愿这件小事变得更有创意。

AR形式的插旗活动增添了互动的趣味性，作为此次小程序的发布平台，我们选择了淘宝的天猫活力营：创意内容与电商资源的结合不仅实现了参与量与粉丝数的大幅增长，也起到了一定的促进销售转化的作用，在引爆品牌声量的同时，也带来了销售与关注度的有效提升。

好创意搭配优质流量

亿万用户参与引发“国民事件”

“与年轻人对话”，面向年轻人发起一场超大规模的拉新活动是本次活动的核心需求。杨扬、武大靖、薇娅及11位品牌明星，接力参与活动，共同号召大家用活力健康的生活方式开启新一年。

Part1. 冬奥冠军牵头，与立下的FLAG一年之后见

FLAG以一年为期，而活动发布的那天距离冬奥赛开赛正好也是一年。为了更好地打透“只要上场就要漂亮”的主题，实现冬奥会与许愿之间的强关联，我们邀请到了杨扬和武大靖两位冬奥金牌获得者，在2月2日牵头参与活动，用冠军精神为实现FLAG保驾护航。

Part2. 明星参与立下新年FLAG，三小时接力引发病毒式传播

明星的示范作用在此次推广中至关重要。我们邀请了11位明星层层接力，录制ID视频，参与AR插旗，刷足“存在感”，引发粉丝参与。

在后续传播中，粉丝热情参与活动，不仅自己立下了2021上场FLAG，还自发地制作了相关视频与活动流程，引导更多用户去小程序立FLAG，帮助宝洁实现拉新目标。

此次推广在既有的互动形式上进行了技术创新，在明星的加持下，获得了众多粉丝与消费者的参与点赞，许多人在FLAG中表示，2021一定“只要上场，就要漂亮”。

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