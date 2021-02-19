跨时空对谈节目– “暂停，继续”2020年雷克萨斯品牌日暨U…

营销背景：

2020年第一季度，突发疫情对社会生活产生巨大的阶段性影响，在某些领域，某些时刻甚至接近停滞。北京车展延后，线下活动无法执行，新车发布似乎也无法像以往一样得到足够的关注。面对疫情很多中国车企都用技术实现了与线下发布会同样内容的线上直播，线上直播不仅是工作方式的改变，更是思维方式的变革。

营销策略：

1.结合疫情期间人们对生活、人生的审视和感悟，雷克萨斯品牌希望打造一场跨时空的对谈节目 – “暂停，继续”，以独有的温度和生活方式为核心，带动人们生活复元的信心。同时借这一契机进行UX 300e上市发布并帮助提升雷克萨斯UX的认知及好感度，令“有温度的豪华”这一品牌气质深入人心。

2.以人气明星带动UX300e 关注度为主，生动形象的展现金融/租赁及无忧方案。

内容执行：

跨时空对谈节目– “暂停，继续” ：

-节目时间：4月26日 19:00-20:40 （100分钟）

-节目嘉宾及内容：邀请5位雷克萨斯好友共同探讨“暂停，继续”，将品牌态度通过美食、音乐、阅读等不同生活方式领域进行全面和深入的诠释，节目中呈现雷克萨斯多车型的产品价值，并推动UX300e温情上市。

-节目上线平台：17家媒体平台（ 微博、一直播、抖音、百度、新华社、凌志范儿、易车网、汽车之家、太平洋汽车、网通社、 ZAKER、车云网、南方网、 21CN、新出行、新能源汽车网、EV视界）

（预热海报）

节目共分为五个单元，以极具代入感的生活化场景，自然地融入雷克萨斯“平常风景”下有温度的豪华感和UX 300e的产品信息。

节目环节 内容亮点 暂停，继续开场 •我们无法决定境遇，但可以决定面对它时的态度。 美食环节 •食物承载了记忆，记忆里有你，然后才有了味道。 音乐环节 •当面对巨大的困难时，音乐给我们与之一战的勇气，和无畏输赢的体面。 深度对谈 •读过的书，琢磨的道理，帮我们在外界纷扰时，尽量得到内心的平静。 UX300e线上发布 •我们来卖车了，特别诚心诚意的。

后续传播：对节目内容进行复盘、幕后故事解读，延长传播效果

（金句海报）

（幕后故事解读）

传播效果：

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