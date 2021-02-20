宽洪大量-京东物流玩转城市营销撬动经济新发展

背景目的：

一个城市

一个符号

一个“生命体”

成都+重庆+西安

打造城市“神经系统”解锁万物互联

问题与挑战：

地区市场品牌影响力较弱，消费者感知度较低，资源竞争激烈

用户层面：提高京东物流在地区品牌知晓率，渗透率

联动政府：实现地区文旅产业融合，引导产业经济发展

营销资源：城市稀缺营销资源，抢夺市场资源，C位出圈

引导转化：扩大活动层面关注度及参与性，促进消费转化

常态运用：打造城市营销创意记忆点，引发市场共鸣

全案概括：

点亮地标成破圈“神器”带动品牌形象新升级

借力站内内容生态布局，着重于品牌内容营销，通过定制化内容帮助品牌迅速破圈传播，提升品牌形象。

同时将品牌传播与站内电商业务深度结合，缩短品牌营销效果转化的时间，整合营销链路，搭建品牌私域流量池。

结合区域特色产品展开营销活动，为其搭建销售新渠道，通过市长、县长们与明星联动直播，加强了与终端消费者的互动，为区域特色农业产品名气。

助力产业带线上化转型打通电商新渠道

联动政府年度主题设定 — 提出结合创意 — 引入商家/渠道/异业 — 扩大影响 — 提出营销特殊资源 — 全渠道落地 — 线上线下同步爆发 — 话题关注参与 — 沉浸体验互动 — 引导消费转化 — 二次爆发 — 强调记忆点 — 产业经营渠道深化融合 — 分散下沉活动延续 — 活动影响力加深

策略亮点：

1、 创意城市地标+城市话题+政府联动+商家联合

2、 城市营销资源赋能，推动品牌、流量、渠道下沉

传播与执行：

2018年，京东618电商启动日

整体方向确定以网红及老字号为主的宣传

解放碑近万平巨幕地贴城市营销

2019年，确定以科技赋能，自主制造为方向

结合重庆智能制造创新，高新技术为结合点

“无人之路”城市营销

2020年，确定以经济复苏，消费升级为方向

结合重庆，成都等特色产业发展，特色文旅为结合点

双城联动 “宽洪”大量

京东物流携手百事可乐，Switch，华为，曹操专车，习酒，西凤酒等各品牌，霸屏洪崖洞；首次在洪崖洞外立面打造巨幕墙体广告，同时在景区内打造十几处沉浸式体验打卡点，进行新品发布及场景互动。

京东物流联合联通，万达，融创等异业渠道开展线上线下推广活动，通过联通线上手机营业厅面向所有用户，针对西南、西北各省战区产业带农特产品打造直播活动，并由知名主持人亲自带货。

市场效果：

营销资源转化收入

引入政府资源价值：600万

招商收入全年累计：1000万

带动关联交易额：3200万

B端及C端覆盖

签约B端商家：127家

联动异业渠道资源：84家

置换免费获得接触点位：320处

品牌传播及参与

参上线下参与人数：300W+

媒体合作及流量覆盖：1500W+

整体渠道曝光触达：3700W+

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