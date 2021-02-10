 2021美团贺岁迷你剧《海边的甘肃》：万般滋味，生活万岁

在各大品牌贺岁短片主打“年味”和“情怀”时，新上线的美团2021贺岁短片《海边的甘肃》和往年一样不走寻常路。

《海边的甘肃》取材自真实故事，以章回体的形式讲述了外卖小哥回乡创业开店的故事。

这部现实主义题材的短片，为何能在一众贺岁短片中杀出重围？

一、全新形式，只为讲好故事

章回体 + 迷你短剧的形式，用在品牌贺岁短片中尚属首次。三个小标题“回家了，回家”、“开店吧，开店”、“人生啊，人生”既是情节发展的浓缩，也是情感由浅入深的升华。

短片采用第一人称讲述了三兄弟一波三折的开店过程，既拉近了和观众之间的距离，也为剧情的反转埋下了伏笔。第一人称的吐槽打破了第四堵墙，提升了视频的观赏性。

扎实紧凑的情节、生活化的黑色幽默、细腻可感的细节都让短片倍显真实。短片结尾用一个巧妙的反转完成了从故事到情感的升华过渡，观众的情绪被具有普世价值的亲情和友情所激发。

二、直面现实，引发观众思考

和其他剧情类贺岁短片不同，《海边的甘肃》风格平实，力求最大限度接近真实。视频直面了并不美好的生活本身，涉及到了诸如彩礼、性别、贫困、代沟、留守、创业、疫情等现实问题和社会议题。

由此，短片跳出了一般贺岁短视频的范畴，从宏观角度反映了社会现实，兼具现实意义和启发性，让观众在感动的同时不无反思。

Slogan“万般滋味，生活万岁”是对平凡人努力生活的礼赞，也把短片的内涵落实到了平凡人身上。

三、以人为本，理念无声传递

《海边的甘肃》不鸡汤、不煽情，用一个扎实的故事关照了普通人的现实生活，用真实获得了走进观众内心的不二法门。

在这个“外卖三兄弟”回乡开店的故事里，美团用大数据帮扶小店开店和运营的真诚也暗藏其中。

经由这一有现实根基的故事，美团“帮大家吃得更好，生活更好”的企业使命和“从人到人”的品牌理念得以自然呈现。