 乐高×上美影：悟空小侠和齐天大圣跨时空对话，成就英雄之梦

2021年2月25日，乐高集团携手上海美术电影制片厂有限公司（以下简称上美影）宣布跨界合作，打造乐高®悟空小侠系列与《大闹天宫》的创意推广短片，旨在通过悟空小侠和齐天大圣的跨时空“对话”，共同携手启迪中国儿童传承和发扬齐天大圣勇敢无畏的英雄精神，勇敢面对困难与挑战，做自己现实生活中的“英雄大圣”。

主视觉海报

推出于2020年5月，乐高®悟空小侠系列是乐高集团首个以中国经典名著《西游记》为设计灵感的产品系列，通过丰富有趣、充满创意的积木拼搭玩乐体验，致力于让孩子们通过悟空小侠的英雄故事培养勇敢、坚韧和乐观的精神，激发孩子们的“英雄梦”。

作为中国第一部彩色动画长片，上美影所创作的《大闹天宫》中“美猴王”的形象是70后、80后一代“英雄梦”起点。它的红桃心脸，手舞金箍棒成为了孙悟空标志性的形象。故事中所传递出的乐高®悟空小侠和齐天大圣的勇敢机智、不屈不挠的英雄精神更是不谋而合。

乐高集团中国市场部副总裁林海云先生表示：“《大闹天宫》是中国动画的经典之作，它为几代人的童年带来了无尽的欢乐。乐高®悟空小侠与上海美术电影制片厂的合作，是创意玩乐与经典艺术的碰撞，也是一项令人激动的创新。希望通过两个时代的英雄的诠释，让孩子们在观看、拼搭、玩乐过程中了解中国传统文化，塑造勇敢、坚韧和乐观等品质，从而助力其成长。”

上美影副厂长、制片人李早女士表示：“乐高集团以创新和创造力，为中国孩子们的童年带来了全新的玩乐体验。我们也非常期待乐高®悟空小侠与《大闹天宫》的这次合作，希望能与乐高集团一起用创新的玩乐方式让新一代的孩子们深切感受大圣精神的精髓，并成为他们勇敢成长的动力。”

此次，乐高集团与上美影从悟空小侠和齐天大圣的跨时空互动为创意灵感，推出了主视觉海报，和一系列创意海报，并联合呈现了一支创意推广短片。这部创意推广短片，主要讲述了乐高®悟空小侠在面对新一轮的挑战时，通过与齐天大圣的跨时空“对话”，受到鼓励与启迪，最终勇敢面对，战胜困难，启迪孩子们对于勇敢无畏精神的认知，开启他们的英雄之梦。该短片将在乐高中国官方微博和官方微信平台上线。

创意海报

创意推广短片





此外，乐高集团还与上美影联合推出了《大闹天宫》限量联名赠品礼盒和典藏版大圣卡。3月1日起，消费者前往天猫小黑盒，参与乐高®悟空小侠系列新品发售活动，即有机会获得该赠品。

继去年乐高®悟空小侠系列上市之后，2021年乐高®悟空小侠系列更多新品将问世面向小朋友和乐高粉丝。3月1日即将上市的新品共7款，不仅引入了更多原著故事中的新角色，如蜘蛛精等，令剧情变得更跌宕起伏，创造了更多趣味的玩乐体验，还将包括一款还原原著经典场景的套装，内含独特小人仔，必将令中国儿童和乐高粉丝们眼前一亮。

2021年乐高®悟空小侠系列新品将于3月1日起，在乐高品牌旗舰店、乐高授权专卖店、以及天猫乐高官方旗舰店、京东乐高自营旗舰店等全渠道正式发售，敬请期待。