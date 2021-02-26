台湾宜家创意广告：星级好物连载中

一直以来，宜家都主打「好物低价」的品牌路线，并在广告中通过直观有趣的表达，把这一产品利益点进一步深化。

这不，近日台湾宜家推出的一组产品广告，不动声色就把自家扶手椅、保鲜盒、推车夸了个遍。

宜家好评推荐：星級好物连载中

01、NORDEN实木折叠桌

move……木

smooth……实木

真材实木，真才smooth

活动桌面×完美收纳

NORDEN 折叠桌不只是可以 Move 的木

还是很 Smooth 的实木喔！

02、RASKOG推车

S型弯道、上下坡、倒车入库……

都难不倒它！

RASKOG推车

好推，到哪用都方便

03、FJÄRMA保鲜盒

月初……食物

月底……变土

吃土吃补（进补之意），伸缩自如

FJÄRMA 折叠式保鲜盒

陪你一起同甘共苦！

04、KALLAX

旋转、陈列、拼接……

横竖都能摆

就像拼俄罗斯方块一样

不只好收纳，各种空间都好搭

KALLAX 层架组让居家收纳好玩又实用！

05、KLIPSK床上托盘

下犬式（瑜伽体位）、平板式

都难不倒KLIPSK床上托盘

Work From Bed也可以！

更多姿势，等你来试

06、POÄNG扶手椅

十年之后~~~~

POÄNG 扶手椅一样好用

保固超久，稳坐十年

每个人家中都该拥有一张！

二十五年之后~~~

保固25年，尬（心水之意）垫好眠

HAFSLO 弹簧床垫一样好睡

这种好物你家有没有？