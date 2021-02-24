最具电影质感的品牌影片

2020年，雷克萨斯智·混动车型在华销售累计30万台，策划雷克萨斯智·混动车型campaign。social端在品牌策略的指导下，以“感受”入手，在基于品牌“待人有情”的观念基础之上，传播产品的人性化，以及品牌对驾乘者的关怀。重新定义一辆车的价值——用感受来说话。

雷克萨斯智·混动车型，在造车之初便以驾乘感受作为考量标准，擅长在细微之处给予驾乘者以无微不至的关怀，提早一步预见驾乘者的需求。这是东西方造车理念的巨大差异，背后亦是东西方文化的巨大差异。

根据这个策略，一段宣言被撰写出来——

“一辆车对你来说，真正的意义是什么？我们相信，应该用感受来定义”

围绕这段宣言，我们与FIRST青年影展合作，邀请2位年轻导演，用他们的电影视听语言来演绎东方日常感受的故事

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