内外2021广告片：微而足道，无分你我

近日，内外发布最新广告片《微而足道，无分你我》，延续去年「NO BODY IS NOBODY 没有一种身材，是微不足道的」的主题，开启真实多元之美的探索之旅。新起点真正从女性视角，呈现当代亚洲女性的自我认同与集体力量。

身体的每一个细节里都藏着故事。晒痕记录着光如何倾洒于身体，生长纹是青春期蹭蹭长个儿的标记，天生的雀斑和肤色，努力的肌肉与体态，发育挺拔的胸臀曾被窃窃私语，鼻梁上的小皱纹勾勒出笑的方式……

身体在诚实地记录着一切。关乎身份认同，显现美或缺陷，表明接纳或反抗，生长，受伤，孕育，被爱，被消耗，被塑造……身体容纳着每个人的人生故事。

看见并认同自身之美，欣赏每个她的真实多元之美，彼此鼓励，不吝赞美，共同在女性集体中传递力量。独特的身体，微而足道；女性的力量，无分你我。

她们既个个独特，又拥有相同的女性身份。越是身在其中的人，越了解惺惺相惜的珍贵。她知道她们为什么痛苦，为什么快乐，也知道总有人不乐意她们表达太多，但她们，必须做点什么。影片由八位亚洲女性共同演绎，她们诉说了各自身体的故事，分享对美、身材的态度。

果敢，温柔，坚韧，清醒，

健康，好奇，有趣，

允许自己，作为这样的自己存在。

项目海报

1

NO BODY IS NOBODY

微而足道，无分你我

2

“按自己舒服的状态活着，

就已经是一种对刻板印象的挑战。”

My body is my manifesto.

3

“我爱着，使用着，

消耗着，感激着我的身体。”

I enjoy. I consume.

I indulge in my body

with such a gratitude.

4

“允许自己作为这样的自己，

而不是某个特定的样子存在。”

We are born to be infinite.

5

“挺好的大胸大臀,

身上的肉都有精气神儿。”

Voluptuous? Yes please!

6

“我们各自属于某种少数,

因为我们有太多独特之处。”

Out of the crowd,

dare to be proud.

7

“甚至连我的想象，都不足以定义我。”

You are more powerful and more

amazingthan you could ever imagine.

8

“我的信仰，来自民族，忠于自己。”

My faith comes from my people

and from within.

9

“爱我所爱，为之努力,

这跟性别没什么关系。”

I fight for what I love,

the rest is irrelevant.