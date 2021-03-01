内外2021广告片：微而足道，无分你我

近日，内外发布最新广告片《微而足道，无分你我》，延续去年「NO BODY IS NOBODY 没有一种身材，是微不足道的」的主题，开启真实多元之美的探索之旅。新起点真正从女性视角，呈现当代亚洲女性的自我认同与集体力量。
身体的每一个细节里都藏着故事。晒痕记录着光如何倾洒于身体，生长纹是青春期蹭蹭长个儿的标记，天生的雀斑和肤色，努力的肌肉与体态，发育挺拔的胸臀曾被窃窃私语，鼻梁上的小皱纹勾勒出笑的方式……
身体在诚实地记录着一切。关乎身份认同，显现美或缺陷，表明接纳或反抗，生长，受伤，孕育，被爱，被消耗，被塑造……身体容纳着每个人的人生故事。
看见并认同自身之美，欣赏每个她的真实多元之美，彼此鼓励，不吝赞美，共同在女性集体中传递力量。独特的身体，微而足道；女性的力量，无分你我。
她们既个个独特，又拥有相同的女性身份。越是身在其中的人，越了解惺惺相惜的珍贵。她知道她们为什么痛苦，为什么快乐，也知道总有人不乐意她们表达太多，但她们，必须做点什么。影片由八位亚洲女性共同演绎，她们诉说了各自身体的故事，分享对美、身材的态度。
果敢，温柔，坚韧，清醒，
健康，好奇，有趣，
允许自己，作为这样的自己存在。
项目海报
1
NO BODY IS NOBODY
微而足道，无分你我
2
“按自己舒服的状态活着，
就已经是一种对刻板印象的挑战。”
My body is my manifesto.
3
“我爱着，使用着，
消耗着，感激着我的身体。”
I enjoy. I consume.
I indulge in my body
with such a gratitude.
4
“允许自己作为这样的自己，
而不是某个特定的样子存在。”
We are born to be infinite.
5
“挺好的大胸大臀,
身上的肉都有精气神儿。”
Voluptuous? Yes please!
6
“我们各自属于某种少数,
因为我们有太多独特之处。”
Out of the crowd,
dare to be proud.
7
“甚至连我的想象，都不足以定义我。”
You are more powerful and more
amazingthan you could ever imagine.
8
“我的信仰，来自民族，忠于自己。”
My faith comes from my people
and from within.
9
“爱我所爱，为之努力,
这跟性别没什么关系。”
I fight for what I love,
the rest is irrelevant.