内外2021广告片：微而足道，无分你我

近日,内外发布最新广告片《微而足道,无分你我》,延续去年「NO BODY IS NOBODY 没有一种身材,是微不足道的」的主题,开启真实多元之美的探索之旅。新起点真正从女性视角,呈现当代亚洲女性的自我认同与集体力量。

身体的每一个细节里都藏着故事。晒痕记录着光如何倾洒于身体,生长纹是青春期蹭蹭长个儿的标记,天生的雀斑和肤色,努力的肌肉与体态,发育挺拔的胸臀曾被窃窃私语,鼻梁上的小皱纹勾勒出笑的方式……

身体在诚实地记录着一切。关乎身份认同,显现美或缺陷,表明接纳或反抗,生长,受伤,孕育,被爱,被消耗,被塑造……身体容纳着每个人的人生故事。

看见并认同自身之美,欣赏每个她的真实多元之美,彼此鼓励,不吝赞美,共同在女性集体中传递力量。独特的身体,微而足道;女性的力量,无分你我。

她们既个个独特,又拥有相同的女性身份。越是身在其中的人,越了解惺惺相惜的珍贵。她知道她们为什么痛苦,为什么快乐,也知道总有人不乐意她们表达太多,但她们,必须做点什么。影片由八位亚洲女性共同演绎,她们诉说了各自身体的故事,分享对美、身材的态度。

果敢,温柔,坚韧,清醒,

健康,好奇,有趣,

允许自己,作为这样的自己存在。

项目海报

1

NO BODY IS NOBODY

微而足道,无分你我

2

“按自己舒服的状态活着,

就已经是一种对刻板印象的挑战。”

My body is my manifesto.

3

“我爱着,使用着,

消耗着,感激着我的身体。”

I enjoy. I consume.

I indulge in my body

with such a gratitude.

4

“允许自己作为这样的自己,

而不是某个特定的样子存在。”

We are born to be infinite.

5

“挺好的大胸大臀,

身上的肉都有精气神儿。”

Voluptuous? Yes please!

6

“我们各自属于某种少数,

因为我们有太多独特之处。”

Out of the crowd,

dare to be proud.

7

“甚至连我的想象,都不足以定义我。”

You are more powerful and more

amazingthan you could ever imagine.

8

“我的信仰,来自民族,忠于自己。”

My faith comes from my people

and from within.

9

“爱我所爱,为之努力,

这跟性别没什么关系。”

I fight for what I love,

the rest is irrelevant.