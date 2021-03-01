雪佛兰×张小斐《你好，沃兰多》：5+2大空间，太能装了

来源：时尚芭莎

2016年的《喜剧总动员》舞台上，贾玲把《你好，李焕英》的小品作品搬上舞台，倾诉“子欲养而亲不待”的悲痛心情。历经4年打磨，原作以电影形式于今年春节档在全国上映，成为票房黑马~影片透过趣味性和冲突感十足的“穿越”剧情，将喜剧与丰沛的母女之情完美交融，沈腾、张小斐、陈赫的倾情表演，以及改编自贾玲亲身经历的故事内核都让影片在喜剧的外壳下格外动人。

为弥补现实生活中的遗憾，穿越回妈妈青春年代的贾晓玲用她自己都想不到的方式“孝顺”妈妈。

不仅为妈妈的终身大事操碎了心，在生活的各个方面更是变成了贴心姐妹。

打排球是妈妈李焕英在年轻时的最大爱好，贾晓玲自然要作为好姐妹鼓励陪伴在侧。她竭尽全力为妈妈找齐队员，帮助李焕英欢迎参加排球比赛，发生突发状况后甚至亲自上场。

而在近日，“5+2”多能新家轿雪佛兰沃兰多携手张小斐及时尚芭莎，为电影《你好，李焕英》倾情打造了一支独家短片，将影片中的排球故事进一步延续。

《你好，沃兰多》

李焕英所在的排球队临近比赛，队友却迟迟未到，当对方队友骑着自行车赶到时，焕英竟还是一脸淡定等待。

直到雪佛兰沃兰多登场，带着7名队友霸气亮相，帮助李焕英和她的队友们赢得一场关键的排球赛，焕英淡定的秘密这才揭晓！原来李焕英早就知道有雪佛兰沃兰多的穿越相助了！





雪佛兰沃兰多的5+2大空间不仅为李焕英的排球队带来7位外援，赢得一场关键的排球赛。在家庭生活中，沃兰多更是全能的存在。

适应场景多：48V轻混车型搭载通用汽车新一代Ecotec双喷射涡轮增压发动机，匹配6速手自一体DSS智能启停变速箱和48V轻混系统，大幅提升行驶品质与节能表现的同时，更好满足家庭亲友出行的全天候、全场景需求。家庭旅行、日常通勤等需求，雪佛兰沃兰多都能满足。

空间容量多：5+2的灵动布局带来灵活多变的“魔术空间”和舒适的乘坐体验。当后排座椅全部放倒后，可扩展成1520L的超大储物空间，令日常出行更惬意享受。

科技配置多：沃兰多拥有多达39项标配的产品配置，其搭载的雪佛兰全新一代MyLink+智能车载互联系统，轻松实现混合语音操控，并新增微信组队、远程OTA在线升级、智能混合导航等丰富智联功能；全新一代安吉星智能车联系统支持碰撞求助、APP远程控制、安吉星24小时客户服务顾问等多项功能，并提供100G/年车载APP终身免费流量，为年轻家庭消费群体带来多元又安心的出行体验。

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凭借“一车多能”的核心优势，佛兰沃兰多助力年轻人打造属于自己的焕彩人生，支持他们放手追逐梦想，也陪伴着他们守护每一刻幸福，与电影《你好，李焕英》所传达的亲情可贵、珍惜当下的人生寓意不谋而合。

结束了一年的漂泊，归乡与父母短暂相聚，已是当下大多数年轻人与父母的相处常态。从踏出家门在外求学的那一刻起，就开启了与父母聚少离多的人生路。

无论外面世界给你多少精彩与险阻，家里永远有两位伴你长大的至亲给你最真切的挂念，“吃得好不好”，“穿得暖不暖”。他们是这世上最无私爱你的人，却越来越成为和你相见最少的人。

别让那句“让家人生活得更好”只是挂在嘴边，这一刻开始，与家人享受舒适与美好。